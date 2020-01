Sandra Echeverría responde a críticas por bajar de peso

Sandra Echeverría levantó la voz a las críticas por su peso.- Foto: Instagram La actriz posa junto a su hijo Andrés.- Foto: Instagram Explicó que luego de dar a luz comenzó a bajar de peso.- Foto: Instagram Sandra Echeverría pidió celebrar todos los cuerpos.- Foto: Instagram A quienes la critican les deseo más "amor propio".- Foto: Instagram ❮ ❯

Sandra Echeverría decidió alzar la voz en contra de quienes la critican por perder peso luego del embarazo.

A través de Instagram, la actriz de 35 años compartió un largo escrito para explicar su sentir. “Después de haber tenido a Andrés mucha gente me criticó por haber bajado de peso. Esa gente que tanto juzgaba no tenía idea por los procesos y las etapas por las que pasa una mujer después de parir. El no dormir, el cansancio acumulado, el amamantar. Tantas cosas por las que una mujer pasa. En ningún momento me puse a dieta”, explicó.

Sandra Echeverría abundó que lo más importante no es juzgarse entre mujeres sino de apoyarse y celebrar la salud. “Lograr traer una vida al mundo es un milagro y una gran bendición. No soy perfecta pero celebro mi salud, mi cuerpo en diferentes etapas”.

Acerca de quienes señalan y juzgan, dijo que espera puedan aprender a “amarse más”. “Celebremos a las mujeres en todas sus formas. Por que cada forma y figura nos hace auténticas”, finalizó.

Sandra Echeverría se encuentra de vacaciones en Tulum desde el mes de diciembre, lugar al que elogió por sus playas. "Tulum completamente limpio de sargazo desde Octubre. La playa más hermosa que he visto", escribió en Twitter.

