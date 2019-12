De Televisa a Hollywood

Sarah Barlondo participará en la “Mujer Maravilla”

Como aficionada de las películas de superhéroes, la actriz de origen francés Sarah Barlondo, conocida en México por sus papeles en varias telenovelas, no oculta su emoción por actuar en la cinta “Mujer Maravilla. 1984”, protagonizada por la israelí Gal Gadot.

“Es como un sueño para mí”, dice Sarah, conocida por muchos por las telenovelas “La fuerza del destino”, “Ni contigo ni sin ti” y “Un refugio para el amor”.

Originaria de Sete, Francia, y actualmente radicada en Londres, desde donde habla con el Diario, Sarah es egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, de donde saltó a las telenovelas. También estudió en el Cours Florent de París y el Actors Studio de Nueva York.

Dejó la actuación cinco años para estudiar Arquitectura, carrera de la que se graduó en julio del año pasado. Sin embargo, siempre les dijo a sus agentes que si había algo que valiera la pena la llamaran.

A los pocos días de su graduación su agente le avisó que había una audición de los estudios Warner en Londres. “Fui pero no sabía para qué era. Fue un proceso largo de tres meses. Investigué qué estaba haciendo Warner y vi que una de las posibilidades era ‘Mujer Maravilla’, pero no estaba segura”, platica.

En los tres meses siguientes no recibió llamada alguna. “Pensé que no me había quedado, pero un día me hablaron y me dijeron que estaba confirmada para ‘Mujer Maravilla’. Me acuerdo muy bien porque me quedé en shock. Me hablaron a las 5 de la tarde de un jueves, y debía estar disponible para el día siguiente a las 6 de la mañana”, señala.

Sarah confiesa que la primera película de la “Mujer Maravilla” es de sus favoritas por el mensaje que transmite y no ser tan surreal: “Sí, hay superpoderes, pero también uno se puede identificar muchísimo, además de que le da su lugar a la mujer”.

Sobre Gal Gadot, Sarah no tiene más que elogios. “Es guapísima, me fascina lo que ha logrado, y haberla conocido es algo que ha sido un sueño también. Te das cuenta que ella realmente es la Mujer Maravilla, respira mucha paz”. Añade que la actriz y modelo israelí es una mujer “supersencilla”.

Acerca de trabajar con Patty Jenkis, directora de la película, Sarah señala que es algo que tendrá en su cabeza para siempre. “Me conocía, conocía mi nombre, había visto todos mis vídeos, y me dijo al final: ‘Lo que hiciste con nosotros vale millones’. Todo eso te llena y te mucha energía para seguir”.

Sarah no puede dar detalles de la cinta ni de su personaje ni si comparte escenas con Gal. “Lo que sí puedo decir es que no sé si me van a reconocer; sin embargo, no tengo toda la trama de la película porque solo sé en qué parte estaré saliendo”.

“Es un sueño. Obviamente es un sueño, quería estar en Hollywood, pero no creí llegar allí y en una película de superhéroes, no tengo otra palabra que es un sueño”.

Con esta meta cumplida la siguiente en su lista, es regresar a México y grabar con un director mexicano. “Lo que se está haciendo tiene un nivel alto y tiene un impacto en Europa, lo que veo es que mi familia y la gente lo esperan y, aunque no saben el idioma, conocen los proyectos que se hacen en México. Cine mexicano o una serie, eso me encantaría hacer”.— Jorge Iván Canul Ek

Más audiciones

A Sarah Barlondo participar en “Mujer Maravilla. 1984”, que se terminó de grabar el año pasado y tendrá su estreno en 2020, le ha abierto más puertas. “Nunca había tenido tantas audiciones como las que he tenido este año, he tenido pruebas sin parar”, dice la actriz, que forma parte del elenco de “Framed”, película inglesa independiente dirigida por Nick Rizzini.

