Ama las canciones rancheras

Sarah Palafox causa conmoción en redes sociales

RÍO RANCHO, Nuevo México (AP).— Sarah Palafox, estadounidense de raza negra criada por una familia de inmigrantes zacatecanos, despierta emociones con sus interpretaciones de temas regionales mexicanos.

Usuarios de Instagram dicen que los ha hecho llorar y otros piden más canciones.

Antes de hacer clic en el vídeo de Instagram, tan solo la imagen es ya intrigante: Sarah sostiene un iPhone frente a un mariachi. Cuando se reproduce el vídeo y se sube el volumen se escucha a una mujer haciendo una desgarradora interpretación de “Qué me vas a dar”, de Jenni Rivera, en un español perfecto, tal como lo aprendió cuando vivía en Zacatecas.

¿Quién es esta mujer con voz como la de Selena Quintanilla, reina del tex-mex? ¿Cuál es su historia?

Nacida en el sur de California y criada en Zacatecas, la joven de 23 años que usa “Sarah La Morena” como nombre artístico ha conmocionado al público con una serie de vídeos virales.

Su vídeo cantando con mariachi ya supera el medio millón de vistas en Instagram y las 200,000 en Twitter. Sus interpretaciones de música de banda también se han compartido miles de veces. Además, Sarah está trabajando en un álbum.

Sin embargo, mientras despierta frenesí con su voz, también es objeto de una reacción racista en internet por su amor a la música mexicana. Unos pocos usuarios de raza negra dicen que se avergüenzan de su color. Algunos latinos le han lanzado insultos racistas y la acusan de apropiación cultural. Los insultos son tanto en inglés como en español.

Desprecio

Sarah dice que el desprecio es similar al que afrontó cuando su familia regresó al sur de California cuando estudiaba la preparatoria. Eso la llevó a tener episodios de depresión e intentos de suicidio en 2018.

“Tengo lo mejor de dos mundos”, asegura Sarah, con un tatuaje de Selena.

En redes sociales ha compartido su historia: nació adicta a las drogas y fue enviada a un sistema de adopción cuando las autoridades la apartaron de su madre biológica, una afroestadounidense. Una familia cristiana de México se ofreció a recibirla y se enamoró de ella. La adoptaron de manera oficial y se mudaron a Zacatecas, donde la pequeña Sarah aprendió a ordeñar vacas y cuidar caballos.

Cuando la familia regresó a Estados Unidos, sus compañeros de escuela no sabían cómo tratar a una niña de raza negra que no hablaba inglés y se consideraba más mexicana que estadounidense. Con el tiempo Sarah, quien empezó a cantar en la iglesia, incursionó en la música, en particular la del país de su nueva familia. “Ese tipo de música me trae muchos recuerdos a la mente”, admite la joven, que nació en Moreno Valley, California.

Hoy, como madre de dos hijos y artista contratada por Silent Giant Entertainment, Sarah Palafox se enfoca en las respuestas positivas a su música mientras Estados Unidos vive un momento de reconocimiento racial.

Durante años, un puñado de artistas negros ha tratado de cantar en español para llegar a los fanáticos latinos en Estados Unidos y el extranjero. Por ejemplo, Nat King Cole grabó tres álbumes en español a finales de la década de 1950 y principios de 1960. Su producción “Cole español” tuvo música orquestal grabada en Cuba y añadió voz en California, pero era claro que el español no era la lengua materna.

Intentos

Otros artistas de raza negra, como Beyoncé, han grabado versiones en español de sus éxitos. Su hit de 2006 “Irreplaceable” fue llamado “Irreemplazable” en su versión en español. Michael Jackson hizo una versión en español de “I Just Can’t Stop Loving You”, que se llamó “Todo mi amor eres tú”.

Pero rara vez un artista de raza negra ha acogido y capturado por completo la música regional mexicana como Sarah Palafox, de acuerdo con Alexandro José Gradilla, profesor de estudios chicanos en la Universidad Estatal de California en Fullerton.

“Lleva la autenticidad a un nivel completamente nuevo. No solo su español es mejor que el de la mayoría de los latinos, sino que se identifica con una localidad en Zacatecas. Es mexicana y esta música es suya”, dice.

Amor entre razas

Gradilla opina que Sarah está enfrentando críticas porque su música representa un “amor” de raza negra y latina. Destaca lo cerca que las comunidades mexico y afroestadounidenses han vivido durante décadas.

Sarah tiene más proyectos musicales, pero por ahora se niega a hablar de ellos. Solo revela que la música será diferente y no escucha a quienes le dicen que no debería cantar rancheras.

“Me dijeron que no podía usar trenzas, que no podía usar mi afro y salir al escenario y cantar música mexicana”, apunta. “Y para mí es como ¿por qué no?”.