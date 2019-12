Sarita Sosa intenta colarse a una gala de Ricky Martin

Sarita Sosa llegó sin invitación a la Global Gift Gala que organizaron Ricky Martin y Eva Longoria en un lugar exclusivo de Miami, pero el cantante boricua no le permitió la entrada.

Javier Ceriani, del programa digital “Chisme No Like”, informó que Sarita y su esposo quisieron “colarse” al evento benéfico, pero la orden de Ricky Martin de que nadie ingresa a la gala si no cuenta con invitación, se respetó al pie de la letra.

“Ahí va Sarita con su marido a entrar a la fiesta de Ricky Martin… si no están en la lista, aunque seas Paulina Rubio, no entras. Yo he visto rechazar a miles de artistas”, dijo Javier Ceriani.

La hija de José José quiere relacionarse con gente de la industria musical, ya que, según dijo, le prometió a su padre seguir su legado. La muerte del cantante originó una gran polémica entre los hermanos Sosa, ya que Sarita no les permitía a José Joel y a Marysol, ver el cuerpo de su padre.

De acuerdo con comentarios al interior de la gala, Ricky Martin se mostró enojado por la actitud de Sarita tras la muerte de José José. La fundación que encabezan el boricua y Eva Longoria realizaron el mes pasado en Ciudad de México una gala, cuyo anfitrión fue Carlos Rivera.

