''Saw'' se estrena con éxito en EE.UU.

La franquicia de terror logra un buen recibimiento

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La franquicia de películas de terror “Saw” abrió un nuevo capítulo en su historia con el lanzamiento en cines de la cinta “Espiral: el juego del miedo continúa” que este fin de semana tuvo una recaudación en la taquilla estadounidense de 8.7 millones de dólares.

Con una proyección en 2 mil 811 salas de cine —de acuerdo con “The Hollywood Reporter” aproximadamente el 45 por ciento de recintos permanecen a oscuras—, la actividad apenas se va recuperando y se espera que la estadística mejore durante el fin de semana del Día de los Caídos (31 de mayo), y los estrenos de “Cruella” y “A Quiet Place Part II”, cintas grandes que llegan después de un año de pandemia.

La nueva historia de “Saw”, protagonizada por Chris Rock, Max Minghella y y Samuel L. Jackson, sigue a un grupo de policías que intentan detener al personaje del asesino Jigsaw.

El filme protagonizado por Jason Statham, “Justicia implacable”, alcanzó el segundo lugar en su segundo fin de semana de estreno.

La cinta obtuvo 3.7 millones de dólares en 3 mil 7 recintos de Estados Unidos luego de 10 días de recaudación acumulando un total de 14.6 millones y un global de 56. A la que no le fue tan bien fue a la cinta de Warner Bros, “Aquellos que desean mi muerte (Those who Wish me Dead)”, que protagoniza Angelina Jolie, quedó en tercero con 2.8 millones de dólares en 3 mil 198 cines.