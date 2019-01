Scarlett Johansson: Una “búsqueda inútil” luchar contra la pornografía “deepfake”

La actriz Scarlett Johansson cree que luchar para que la pornografía “deepfake” deje de usar su rostro es algo que no podrá lograr.

La imagen de Johansson ha sido utilizada por personas que usan software de inteligencia artificial para poder sobreponer su cara en vídeos para adultos que parecen ser protagonizados por ella.

“Claramente esto no me afecta tanto porque la gente asume que no soy yo en una película porno, por muy degradante” dijo Scarlett en declaraciones a The Washington Post

“Creo que es una búsqueda inútil, legalmente, principalmente porque Internet es un vasto agujero de la oscuridad que se come a sí mismo”, continuó.

No hay mucho qué hacer

Scarlett agregó que incluso si puede desafiar los derechos de autor de alguien que usa su imagen en Estados Unidos, es posible que esto no esté cubierto por las mismas reglas en Europa. Ella dijo: “Nada puede evitar que alguien corte y pegue mi imagen o que otra persona se ponga en otro cuerpo y haga que se vea tan extrañamente realista como se desee”.

Un vídeo “deepfake” que han realizado de Scarlett en un reconocido sitio de pornografía se ha reproducido más de 1.5 millones de veces, según informa The Washington Post.

Víctima de los hackers

Scarlett fue una de las 50 personas atacadas en un hacking en 2011, que vio filtrar sus fotos privadas de desnudos en línea.

El pirata informático responsable fue condenado a diez años de prisión.

La estrella de “Lost In Translation” previamente le dijo a Howard Stern: “Fue tan devastador…Fue absolutamente impactante y devastador en ese momento … Fue una invasión”.

Con información de The Washington Post.