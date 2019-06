Scooter Braun despojó de su trabajo a Taylor Swift

Taylor Swift mostró su enojo y decepción luego de que el productor Scooter Braun adquirió la disquera Big Machine Label Group con la que grabó sus primeros seis discos; convirtiéndose legalmente en dueño de una parte de su música.

Te puede interesar: Taylor Swift se reconcilia con Katy Perry en su nuevo vídeo

A través de Tumblr, Taylor Swift explicó que durante años estuvo “suplicando una oportunidad” de poseer su trabajo; sin embargo le dieron la oportunidad de registrarse en Big Machine Records y obtener un álbum a la vez por cada uno nuevo que entregue. Tras la propuesta, Taylor decidió irse con otra disquera y “dejar atrás su pasado”.

“Tuve que tomar la decisión insoportable de dejar la música que escribí en el piso de mi habitación y los vídeos que imaginé y pagué con el dinero que ganaba tocando en bares, luego en clubes y estadios”, explicó.

La cantante platicó que Scooter Braun, Justin Bieber y Kanye West la atacaron e intimidaron en varias ocasiones. “Scotter reunió a sus dos clientes para intimidarme en línea”, explicó acerca de una fotografía publicada por Bieber.

También recordó que Kanye West realizó un vídeo musical en el que manipulo la imagen para que Taylor apareciera desnuda.

“Ahora Scooter me ha despojado del trabajo de mi vida, que no me dieron la oportunidad de comprar. Esencialmente, mi legado musical está a punto de caer en manos de alguien que intentó desmantelarlo”.

Pide protegerse en negociaciones

Taylor admitió que se encuentra en su “peor escenario” y reflexionó que es la consecuencia de firmar un acuerdo cuando era joven. Aunque tenía la idea de que Scott Borchetta vendería su música, ni en sus “peores pesadillas”, imaginó que el comprador sería Scooter Braun.

“Cada vez que Scott Borchetta ha escuchado las palabras ‘Scooter Braun’ escapar de mis labios, fue cuando estaba llorando o intentando no hacerlo. Él sabía lo que estaba haciendo; ambos lo hicieron controlando a una mujer que no quería estar asociada con ellos”.

Añadió que “afortunadamente” ahora tiene otra disquera, la cual le permite ser dueña legar de todas sus creaciones.

“Con suerte, los jóvenes artistas o niños con sueños musicales leerán esto y aprenderán cómo protegerse mejor en una negociación. Te mereces poseer el arte que haces”, reflexionó.

Bieber defiende a Scooter

Tras la publicación de Taylor, sus seguidores la apoyaron haciendo tendencia el hashtag #WeStandWithTaylor e incluso Justin Bieber le pidió disculpas a través de Instagram, aunque defendió Scooter.

“En primer lugar, me gustaría disculparme por haber publicado ese post hiriente en Instagram, en ese momento pensé que era divertido, pero mirando hacia atrás fue desagradable e insensible”, admitió Bieber.

Te puede interesar: Taylor Swift dona 100,000 dólares a organización LGBT

Bieber aseguró que Scooter siempre ha respaldado a la cantante y cuestionarle por qué publicó el escrito donde habla sobre su decepción y tristeza tras la compra de la disquera.

“Llevarlo a las redes sociales y hacer que la gente odio a Scooter no es justo. Sabías que al publicar tus fanáticos se irían contra Scooter”.

También aclaró que los conflictos se pueden resolver a través de comunicación y que a él y Scotter les “encantaría” hablar con ella y resolver cualquier “dolor o sentimiento que deba abordarse”.