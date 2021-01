"Screech" de "Salvados por la campana", con cáncer terminal

Dustin Diamond, uno de los protagonistas de la popular serie de los 90 "Salvados por la campana", fue ingresado en un centro hospitalario por la posibilidad de tratarse de un cáncer.

Hoy tristemente se confirmaron las sospechas, Diamond, ha sido diagnosticado con cáncer en etapa cuatro.

Se confirma

Así lo confirmo su representante al medio TMZ.

"Tiene cáncer en todo el cuerpo, actualmente está recibiendo su primera ronda de quimioterapia", reveló sin abundar en detalles ni indicar el tipo exacto de cáncer.

"Screech"

Diamod dio vida a Samuel "Screech" Powers en Saved by the Bell durante las siete temporadas del programa.

Su vida personal ha tenido algunos altibajos. En 2015 fue sentenciado a cuatro meses de prisión por un altercado en Wisconsin con un apuñalamiento de por medio y cinco años antes.

Detrás de escena

En 2009 publicó Behind the Bell, biografía en la que no pintó un retrato amable de sus excompañeros de reparto, de lo que posteriormente se arrepentiría.

