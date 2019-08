Se acerca su continuación

Cecilia Suárez, en adelanto de “La casa de las flores”

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Al estilo de la película “Búsqueda implacable” (2008), Paulina de la Mora, interpretada por Cecilia Suárez, graba un mensaje muy amenazador en el adelanto de la segunda temporada de la serie “La casa de las flores”.

“No existe algo más peligroso que una De la Mora traicionada. #DiegoRatero”, fue el mensaje que acompañó el vídeo publicado en redes sociales de la producción dirigida por Manolo Caro.

“No sé dónde te escondes, ni qué más quieres de nosotros, tú sabes bien que ya no tengo dinero, pero lo que sí tengo son habilidades muy particulares, habilidades que me convierten en una pesadilla para gente como tú. Si no lo haces, te buscaré hasta el cansancio, te voy a encontrar y te voy a matar”, dice Paulina de la Mora.

El amenazador mensaje, que resulta chusco por el tono que le imprime la actriz, se lo envía a Diego (Juan Pablo Medina), expareja de Julián, el hijo menor.

El adelanto es similar a la escena del exagente de las fuerzas especiales de élite “Bryan Millis”, encarnado por Liem Neeson, en la cinta “Búsqueda implacable” de Pierre Morel.

La segunda temporada de “La casa de las flores”, que se estrenará en la plataforma de streaming Netflix a finales de este año, contará lo ocurrido después de arruinar la imagen de la “familia perfecta” de los De la Mora, quienes deberán aprender a convivir para recuperar su legado.

La primera temporada concluye cuando la familia de la Mora se da cuenta que fue asaltada por Diego, expareja de Julián.