Se burlan de Alicia Machado por “gorda y cuerpo de pera”

Diego di Marco le pidió a Alicia Machado bajar 5 kilos No dudo en decirle que tiene kilos de más y un cuerpo de pera Alicia Machado compartió una foto de su juventud horas después Alicia explicó que es talla 6 u 8 Alicia admitió sentirse gorda

Alicia Machado fue la invitada especial del programa “Hoy”, sin embargo no fue una grata experiencia pues dejaron en evidencia que tiene “kilos de más”.

Durante la sección “Fit Police”, Diego Di Marco realizó diversos comentarios negativos a la ex Miss Universo.

“Yo voy a decir algo de Alicia Machado, tiene un cuerpo real, ha subido y bajado de peso… perdón por lo que voy a decir, no te quiero ofender pero en este momento yo te veo con algunos kilitos de más”, dijo Diego Di Marco.

Galilea Montijo intentó remediar el incómodo momento al preguntarle a Alicia Machado, cuál era su talla a lo que ella respondió entre 6 y 8. “No me digas que alguien entre 6 y 8 es de un peso grande”, recriminó Galilea al hacer unos ademanes en alusión al tamaño de una persona “pasada de peso”.

“He visto a Alicia mucho más delgada, ella tiene cuerpo de pera, si ella engorda lo que se engorda es la cintura”, insistió Diego Di Marco. A lo que Alicia no le quedó más que decir “si me choca mi cintura”.

Durante toda la sección, Galilea se notó visiblemente molesta con los comentarios del conductor hacia Alicia Machado, quien no tomó de forma negativa las ofensas. “Está buenona, está muy buena pero yo la veo inflamada”, añadió Diego Di Marco.

“Yo estoy a favor de las curvas deliciosas, si me dices que alguien es talla 6 no me parece que sea gorda”, dijo Galilea.

A punto de llorar

Para el cierre de la sección, le preguntaron a Alicia si ella se sentía “fit” o “fat (gorda)” y con una mueca de decepción en el rostro admitió sentirse “fat” e incluso parecía estar a punto de ponerse a llorar.

“Ay no, va a llorar”, dijo Di Marco antes de abrazar a Alicia Machado y tratar de romper con el tenso momento para luego dar su “veredicto” sobre otras personalidades.

Los siguientes en ser juzgados por el “policía” del fitnes fueron Christian de la Fuente y Martha Julia, a quienes los señaló como “Fit”.

Diego no dejo en paz a Alicia Machado y le pidió que baje 5 kilos, mientras Galilea Montijo hizo caso omiso de la sugerencia para hablar sobre el vídeo que tenían en pantalla.

“Sé que soy actriz y que trabajo en el mundo del espectáculo, pero yo ahora estudio en la universidad, tengo una oficina, trabajo; de repente la vida de modelo que tenía cuando era más jovencita ya no la tengo, porque tampoco me dedico eso”, se defendió Alicia Machado.

La ex modelo aseguró que tratará de ponerse más en forma para mejorar su salud.