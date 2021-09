¿Se casa Danna Paola? Recibe un anillo de compromiso (vídeo)

Danna Paola fue interceptada en el Aeropuerto de Ciudad de México por uno de sus seguidores, quien sin más le entregó un anillo de compromiso.

La actriz y cantante reaccionó muy sorprendida ante la propuesta y de inmediato le dijo que: “era muy joven para casarse”, pero que aceptaba sólo como amigos.

El joven, tras su propuesta subió una publicación con Danna Paola donde expresó el cariño que tenía por la famosa.

#Espectáculos: '¡Que viva el amor!': Danna Paola aceptó ponerse el anillo https://t.co/cbLh1rf8dq — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) September 14, 2021

Feliz el pretendiente de Danna Paola

“Gracias por siempre ser tan linda conmigo, aún recuerdo que hace algunos años te veía súper inalcanzable y difícil de conocer y ahora ya hasta me conoces"

"Me haces demasiado feliz, te quiero muchísimo, sin duda no me equivoqué en elegirte como ídolo. Nos vemos pronto bonita. !Amigoooos! No saben lo feliz que estoy de compartirles esto ¡Le pedí matrimonio a mi fav de favs, su reacción fue épica!”, escribió el pretendiente en sus redes sociales.

El joven se tatúa la imagen de Danna Paola

Después de la respuesta de la actriz, Edu aseguró que no le interesaba y aceptó “casarse, aunque sea como amigos”, y colocó el anillo a la actriz en uno de sus dedos.

El joven para rememorar el encuentro se tatuó la fotografía donde se arrodilló para pedirle matrimonio a Danna Paola, reprodujo Vox Populi Noticias.

“¡Ufff! Por fin les puedo mostrar el hermoso tatuaje que me hice, significa muchísimo para mí tener tatuado uno de los momentos más bellos de mi vida”, colocó de descripción en Instagram.

Te puede interesar: Danna Paola celebra sus 26 años con su amor secreto, Álex Hoyer