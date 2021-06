"Se comparaba con Jesús": La exnovia de Ricardo Ponce hace fuertes declaraciones

MÉXICO.— Valentina Camacho, una exnovia de Ricardo Ponce hizo fuertes declaraciones en las que describió lo manipulador y dañino que puede ser el también llamado "gurú espiritual" cuando se encuentra en una relación sentimental con alguna mujer.

La expareja del también terapeuta sexual reveló a "Mafian Tv" que por medio de una labor de convencimiento y manipulación, el hombre la obligó a abandonar a su familia y a dedicarse al 100% a su relación.

"Si bien, somos responsables porque al final nadie nos puso una pistola para estar con él, sí hay una total manipulación, porque él se aprovecha de tu dolor y, a través de eso, él empieza a envolverte hasta llegar al punto en el que lo único que quiere es acostarse contigo", explicó Valentina.

Sin embargo, la confesión más sorprendente fue que aseguró que Ricardo Ponce no creía en la religión, pero se "sentía Jesús", que era la reencarnación de Jesús.

"Me decía que siempre le dolía todo el cuerpo, porque como ‘absorbía’ toda la energía de las personas a las que sanaba, decía que tenía dolores muy fuertes. Y por ‘todo lo que sabía’. Yo le pregunté que qué era lo que sabía y el respondió ‘tú sabes por qué’. Él le respondió que porque ‘veía toda la gente que iba a llegar a él’. Me dijo: ‘porque soy Jesús’ . Pero él no creía en el cristianismo”, dijo la expareja del gurú.