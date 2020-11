MÉXICO.— A 14 años de la muerte de Valentín Elizalde, el programa “Hoy” contrato a un médium para poder comunicarse con el cantante.

En el programa dieron a conocer que el “Gallo de oro” le envió un mensaje para la tranquilidad de su madre y hermanos.

A través del médium Ángel Gabriel presuntamente se hizo contacto con el fallecido Valentín Elizalde, quien según el hombre tenía un mensaje para su familia.

Asimismo, el médium dio algunos detalles con los que supuestamente avaló que estaba teniendo contacto con el cantante, quien falleció el 25 de noviembre de 2016 en una balacera.

Camila Valencia, la madre de Valentín Elizalde sin poder contener el llanto dijo que su hijo se manifestó un 10 de mayo y le dio un abrazo que ella sintió.

“Me abrazó, me dice ‘Mamá, nada más vengo a felicitarla, pero me voy a ir ya [...] Yo me sentía muy mal, porque yo lo sentía conmigo. Le pedía que no se fuera”, narró la madre de el “Gallo de oro”.