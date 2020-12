¿Se confirma el Spider-Verse? Alfred Molina sería el nuevo Dr. Octopus

MÉXICO.- Alfred Molina, el actor que interpretó a Otto Octavios en Spider-Man 2, podría volver a la franquicia según The Hollywood Reporter.

Hasta el momento la noticia es un rumor, pero esta tarde cobró relevancia y el “Spider-Verse” se colocó como una de las principales tendencias en Twitter.

💥RUMOR FUERTE💥



Según Collider, los actores Tobey Mcguire, Andrew Garfield, Kristen Dunst y Emma Stone estarían en negociaciones finales para regresar a interpretar sus respectivos personajes en 'SPIDERMAN 3' pic.twitter.com/orphIiL2vQ — Sergio Ospitia⚡🎬🍿 (@sergioospitia) December 8, 2020

También aparece J. K. Simmons con su papel de J. Jonah Jameson en un breve cameo en “Spider-Man: Lejos de Casa”. Otro aspecto que llamó la atención es que 'Doctor Strange into the Multiverse of Madness' tiene como director a Sam Raimi, quien también participó en la trilogía 'Spider-Man', por lo que algunos mencionan que Tobey Maguire será Spider-Man en dos películas más.

Un multiverso

Dentro de las especulaciones del UCM, muchos hablaron de un posible multiverso en donde Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland lucharán juntos en Spider-Man 3.

🔥 ¿SPIDER-VERSE CONFIRMADO? 🔥



Según revela Collider, Andrew Garfield y Tobey Maguire aparecerían en 'Spiderman 3', al igual que lo harán Emma Stone y Kirsten Dunst.



Algunos de ellos YA HABÍAN ACEPTADO, mientras que otros siguen en negociaciones 🕷 pic.twitter.com/FhhiRaFDxm — Tucci Comics (@Tucci_Comics) December 8, 2020

¿Cuál es el origen de los rumores?

Sony Latinoamérica compartió un vídeo (que después eliminó), en donde preguntaba a los fans cuál es su Spider-Man favorito y añadían que no es necesario elegir, pues todo puede pasar en Spider-Man 3.

SPIDER-VERSE CONFIRMADO.



El portal Collider asegura que Andrew Garfield y Kirsten Dunst están asegurados para Spider-Man 3 con Tom Holland, mientras sigue las negociaciones con Toby Maguire.



Emma Stone también será parte pero depende de su rumorado embarazo.



IT'S HAPPENING! pic.twitter.com/vtcRwmL59h — QiiBO (@QiiBO) December 8, 2020

Hasta el momento, ningún canal oficial ha desmentido o confirmado la noticia. Marvel seguramente prepara sorpresas para la fase 4 del Universo Cinematográfico de los Avengers.

Yo al ver todas la noticias de Spiderman y el Spiderverse, de Emma Stone como Gwen, Tobey, Kirsten Dunst como MJ, Alfred Molina como Doctor Octopus pic.twitter.com/QbTZFXDKkC — Peter Parker - Spiderman (@spidermantuits) December 8, 2020

MAS BOMBAZOS 💣💣



Según Collider, ANDREW GARFIELD KIRSTEN DUNST, TOBEY MAGUIRE y EMMA STONE volverán a retomar sus papeles en 'SPIDER-MAN 3' .



INCREÍBLE TODO pic.twitter.com/akncUnDc8J — MarvelFlix (@MarvelFlix) December 8, 2020

.- Con información de Xataka y Depor.