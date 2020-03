Se despide Billy Joel de México entre ovaciones

Tercer y último concierto

MÉXICO (Notimex).— Cerca de las 9:30 de la noche fanáticos de todas las generaciones se reunieron anteayer en el Foro Sol para presenciar la última noche en México de Billy Joel, en ese momento, el estadounidense comenzó a tocar en su piano “Big Shot”, tema que abrió la velada con sus éxitos de los años 70.

Joel no desaprovechó la oportunidad para interactuar en todo momento con el público así como bromear. También habló español: “Buenas noches México, perdón mi español, estudié por dos años pero no hablo muy bien”, expresó.

El músico presentaba cada canción de su repertorio con el año de lanzamiento, la primera partida musical fue a cargo de “Pressure”, “The Entertainer”, “Honesty”, “The Stranger” y “Say Goodbye to Hollywood”.

El recinto, casi lleno, pudo escuchar una voz potente por la que no han pasado los años, sin embargo el cantante no se salvó de la baja temperatura de Ciudad de México.

“Me estoy congelando aquí”, expresó y enseguida se colocó un gorro, bufanda y guantes para mitigar el frío, y por supuesto, para seguir tocando.

Invitó a los fans a escoger el siguiente tema entre “Just The Way You Are” y “Vienna”. “Creo que haremos las dos”, decidió. No faltaron los clásicos “New York State Of Mind”, “Allentown” y “I Go To Extremes”.

Cuando terminó de cantar “She’s Always a Woman”, melodía dedicada a su primera esposa Elizabeth Weber Small, con humor dijo: ”pero nos divorciamos”, luego sonó “My Life”.

Billy avisó con su armónica que el clímax de la noche se acercaba pues “Piano Man” comenzó a sonar, momento en que el público levantó las luces de sus celulares e hizo eco para el estribillo, parecía que la despedida era inminente, pero después de unos minutos, se levantó de su piano para tocar la guitarra con “We Didn’t Start The Fire”, canción inspirada en los distintos acontecimientos mundiales desde el año de nacimiento del cantautor en 1949 hasta 1989.

El instante de bailar llegó con “Uptown Girl”, “It’s Still Rock and Roll to Me” y finalmente cerró con “You May Be Right”. Así terminó la última visita de un solista que ha podido mantener 40 éxitos musicales en la cima de la listas de popularidad, ganador de seis Grammys durante 50 años de carrera y 70 de edad.

Un concierto de más de dos horas en suelo azteca donde imperaron las nuevas generaciones acompañando a sus padres, quienes crecieron con las melodías positivas y alegres de Billy Joel. Con un reiterado “Gracias” el estadounidense abandonó el Foro Sol que no dejó de ovacionarlo hasta su salida.

