Se detiene el mundo del cine

Evitan que los eventos masivos propaguen virus

El Festival Internacional de Cine de Guadalajara informó que pospondrá su 35a. ante el reciente anuncio de la Organización de la Salud Mundial de una pandemia.

“Para nuestro festival, la prioridad es garantizar la seguridad de todos nuestros invitados y asistentes, y ante la incertidumbre que genera el avance del coronavirus en nuestro país, es que se ha tomado la decisión de no continuar en las fechas previstas, pues no podría desarrollarse con la calidad internacional que se requiere”, dijo la directora del evento, Estrella Araiza, en una serie de tuits ayer.

“En próximos días se anunciará todo lo relacionado a las implicaciones que esto genera y de qué manera se buscará afectar lo menos posible a todos nuestros asistentes”, añadió.

El Fetsival de Guadalajara estaba previsto del 20 al 27 de marzo y tenía a Perú como invitado de honor.

Asimismo, la séptima edición de los Premios Platino, que reconoce a lo mejor de la industria cinematográfica y audiovisual de Iberoamérica, se aplazó de forma indefinida.

La gala estaba programada para el 3 de mayo en Xcaret, Riviera Maya (México), en donde se reunirían profesionales de la industria de más de 23 países, por lo cual la organización de los Premios tomó la decisión de aplazar la ceremonia, entendiendo la situación que se vive a nivel mundial.

“El proceso de votación ‘online’ a partir de las nominaciones continuará, y la fecha para anunciar a la prensa los ganadores será determinada oportunamente, en el momento en que la OMS declare la normalización completa de la situación sanitaria”, detalló la organización.

Se pospuso hasta el 2021 la primera edición de Platino Industria, el primer mercado que une el audiovisual, el turismo y la educación en Iberoamérica, que se realizaría del 1 al 3 de mayo.

Hace unos días se anunció que la actriz y cantante colombiana Májida Issa, quien protagonizó la serie de “La Guzmán”, presentará la séptima edición de los Premios Platino, junto al conductor mexicano Omar Chaparro.

A pesar de la cancelación de su edición 2020, el festival SXSW de Austin, Texas (EE.UU.), que aglutina cine, música y tecnología, sí celebrará su competencia de cine, pero a distancia y a través de internet.

“Sabemos que no hay forma de sustituir el evento SXSW en vivo con su audiencia única y fantástica, pero al menos es una manera de llamar la atención sobre estas maravillosas películas”, dijo en un comunicado la directora del festival, Janet Pierson.

De esta manera, el jurado de las diferentes categorías podrá ver la película candidatas mediante enlaces protegidos de internet y votar a distancia.

Todas las películas seleccionadas para el SXSW son elegibles para los Independent Spirit Awards (Premios al Espíritu Independiente), y los ganadores en animación, documental y cortometraje acceden a la carrera por el Óscar.

Varios estudios y productoras de cine y televisión ya habían cancelado sus paneles y eventos en el festival, que se extendería este año del 13 y el 22 de marzo.

A la larga lista, que incluye nombres como Amazon Studios, Apple, Netflix, Facebook, Twitter y Starz, se había sumado horas antes AMC.

El festival de música Vive Latino programado para hoy y mañana en el Foro Sol de la Ciudad de México sí se realizará, pero con algunas cancelaciones como Enrique Bunbury, Gustavo Santaolalla y Portugal The Man.

El Vive, que en años recientes ha reunido a decenas de miles de personas en la capital mexicana, tiene confirmados a Guns N’ Roses, Andrés Calamaro, Zoé, Los Tucanes de Tijuana, Rodrigo y Gabriela y Vicentico.

Por otra parte, Ricky Martin anunció que pospondrá hasta nuevo aviso sus conciertos en México. Tenía previsto presentarse en marzo y abril en Guadalajara, Ciudad de México y Acapulco con su gira “Movimiento”.

“Para Ricky Martin y su equipo es de vital importancia hacer todo lo posible por resguardar la salud y la seguridad tanto de su público como de todas las personas que forman parte de la gira”, dijo ayer la representante del astro puertorriqueño en un comunicado enviado a través de sus redes sociales.

Disney ha decidido suspender la producción de todas sus películas, con la animación como excepción.

De esta manera, la nueva versión con actores reales de “The Little Mermaid” retrasará su rodaje, que iba a comenzar en nueve días en Londres, lo mismo que el ‘thriller’ de Guillermo del Toro “Nightmare Alley”, el drama de Ridley Scott “The Last Duel” y la siguiente entrega de “Home Alone”.

“Si bien no se han confirmado casos de Covid-19 en nuestras producciones, después de considerar el entorno actual y de buscar el interés de nuestros elencos y equipos, hemos tomado la decisión de detener la producción de algunas de nuestras películas de acción en vivo por un corto tiempo”, dijo un portavoz de Disney en un comunicado.

La nueva “Peter Pan y Wendy”, así como “Shrunk”, una secuela del clásico de los años 1980 “Honey, I Shrunk the Kids”, también se retrasan, aunque ambas estaban en una fase temprana de preproducción.

“Continuaremos evaluando la situación y regresaremos al trabajo tan pronto como sea posible”, aclaró el gigante del entretenimiento.

Marvel, también bajo el control de Disney, ya suspendió por su parte el rodaje de “Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings”, después de que su director, Destin Daniel Cretton, se aislara por decisión propia.

La factoría de Mickey Mouse también suspendió unos 16 pilotos de televisión por las mismas razones, según informaron medios de comunicación especializados.

Asimismo, ya se han interrumpido rodajes de otros estudios diferentes como “Mission: Impossible” en Italia, “Competencia Oficial” (protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Banderas) en España, y del concurso “The Amazing Race” por todo el mundo.

Y los preparativos para filmar la cinta biográfica sobre Elvis Presley quedan pausados luego de que Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, hayan dado positivo por el coronavirus en Australia.

En sus redes sociales, la pareja les agradeció a “todos aquí en Australia que están cuidando tanto de nosotros. Tenemos el Covid-19 y estamos en aislamiento para no contagiar a nadie más”, expresó Hanks.

Dos presentadores de TV que entrevistaron a Rita el lunes pasado en los estudios del canal Nine Network Sydney, David Campbell y Belinda Russell, estaban ayer en sus casas esperando sus resultados.

“Nine hoy ha tomado medidas acordes a nuestro plan de respuesta a la crisis en torno a una visita a nuestro estudio de la señora Rita Wilson”, dijo la empresa en un comunicado. “Nuestra premisa ahora es limpiar a fondo todas las áreas que ella visitó y estamos exhortando a nuestros empleados a monitorear su salud y practicar buena higiene”.— Notimex, EFE y AP

