Se detiene industria del cine

Hasta el próximo año se estrenarían varias películas

La actriz Emilia Clarke, reconocida por su personaje de Daenerys Targaryen en “Game Of Thrones”, cenará con 12 personas elegidas al azar con el objetivo de recaudar fondos para ayudar con material médico ante la propagación del Covid-19.

A través de la organización benéfica SameYou, que la actriz fundó para ayudar a quienes sufren accidentes cerebrovasculares, pide donaciones a sus seguidores para juntar 250 mil libras esterlinas, que sirvan para material médico y camas.

Por medio de sus redes sociales, quien también participara en la película “Yo antes de ti” incentivó a las donaciones afirmando que 12 de los participantes serán seleccionados al azar para una cena virtual con ella.

“Cocinaremos juntos, cenaremos juntos y hablaremos de muchas cosas. El aislamiento de la cuarentena, nuestros miedos y también compartiremos videos graciosos. Y el hecho de que realmente no puedo cocinar, será muy divertido”, dijo.

La iniciativa se comparte con el Hospital de Rehabilitación Spaulding, en Massachusetts, y el Comunication Clinic del Reino Unido, y están a la espera de poder liberar camas mediante la creación de una clínica de rehabilitación virtual para sobrevivientes de lesiones cerebrales.

“¿Qué les parece? Hacen una cosa buena, ayudan a personas y cenan conmigo. Gracias por escuchar, espero que estén bien y a salvo. Les mando todo mi amor”, indicó.

Asimismo, el actor británico Daniel Craig, reconocido por su interpretación como James Bond, y su esposa, la actriz Rachel Weisz, se dejaron ver juntos, como pocas veces lo hacen, para aplaudir a los trabajadores de la salud.

Por medio de la cuenta oficial de James Bond, la pareja se unió en un video aplaudiendo a los profesionales de la salud. “Gracias a todos, en todas partes, quienes están trabajando para mantenernos a salvo”, dice el mensaje que lo acompaña.

La ganadora del Óscar, como mejor actriz de reparto en 2005 por “El jardinero fiel” se mostró al natural en lo que parece ser la parte de afuera de su casa con el actor que da vida al espía desde hace 15 años, aunque recientemente afirmó que la próxima película “No Time to Die”, con un estreno retrasado por la propagación de la pandemia, sería la última para Craig como el Agente 007.

Sony Pictures limpió su calendario de verano, postergando todo hasta 2021.

La temporada de verano de Hollywood (la más lucrativa del año para el cine) se está viendo más afectada debido a la pandemia. Los cines de todo Estados Unidos han cerrado sus puertas y las grandes producciones se han detenido y no se sabe cuándo se reanuden.

“Ghostbusters: Afterlife“, cuya trama transcurre 30 años después de “Ghostbusters II”, iba a estrenarse el 10 de julio próximo, pero ahora lo hará el 5 de marzo de 2021. La cinta protagonizada por Jared Leto “Morbius”, programada para el 31 de julio, se estrenará en vez el 19 de marzo de ese años. “Greyhound”, un drama sobre la Segunda Guerra Mundial estelarizado por Tom Hanks, ya no llegará a los cines el 12 de junio sino en una próxima fecha aún por definirse.

De momento Warner Bros. retiró de su agenda “In The Heights” de Lin-Manuel Miranda. The Walt Disney Co. sacó de su calendario “Black Widow” de Marvel, prevista para el 1 de mayo.

Un estreno de Sony se adelantó: “Fatherhood”, con Kevin Hart, debutará en octubre en vez de enero.

Las alfombras rojas están enrolladas en depósitos, los artistas de primera línea refugiados en mansiones, las puertas de los multicines cerradas. Para los muchos trabajadores independientes de la industria (un cuarto de millón tan sólo en Los Ángeles) esto es un desastre económico.

Por esta época en 2019, la publicista de Los Ángeles Annie Jeeves dice que estaba “saltando de un avión a otro, de ciudad en ciudad, con festivales de cine, distintos estrenos de películas y los preparativos para el Festival de Cine de Cannes”.

“El corona(virus) me descarriló”, dijo Annie.

“Literalmente el día que se canceló (el festival) South by Southwest, eso tuvo un efecto dominó. Estuve en el teléfono con mis clientes actuales y pasados dando consejos sobre estrategia y cambio. Ha sido un giro y un verdadero manejo de crisis desde entonces”, añadió.

“Creo que la gente piensa en Hollywood y piensa en grandes estrellas y alfombras rojas. Yo pienso en Hollywood y pienso en mis amigos independientes, esos que hacen vestuario, pelo, maquillaje, productores, editores, compositores, eso es Hollywood para mí... Y cuando suceden cosas como esta o como la huelga de guionistas que ocurrió, es brutal y te quita el aliento”.

La primera semana de marzo, la organizadora de eventos Heather Hope-Allison y su esposo Steve estaban armando el calendario para la novena temporada de Street Food Cinema, una serie de eventos de seis meses en el área de Los Ángeles que incluye cine al aire libre y bajo techo, camiones de comida y conciertos.

Heather, de 48 años de edad y madre de dos hijos, mencionó que las temporadas recientes de Street Food Cinema han atraído a unas 100,000 personas.

Pero cuando el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, ordenó que la gente permanezca en sus casas, cerrando todos los negocios no esenciales debido, Heather no supo si podría hacer el evento del todo. En el peor de los casos podría perder su casa y tendría que vender lo que quede de su compañía.

“Somos un negocio familiar”, dijo. “Tú sabes, no somos una corporación grande. Lidiamos regularmente con los estudios, nuestros patrocinantes son Southwest (Airlines), una industria enormemente impactada; Live Nation, otra industria enormemente impactada, y muchas marcas diferentes a lo largo de la temporada. Aunque trabajamos a una escala muy grande y trabajamos con compañías muy grandes, al final del día nuestro negocio mantiene a nuestra familia.”

“Me digo una y otra vez que cuando la comunidad esté lista para reunirse, vamos a necesitar estos eventos. Vamos a necesitar que la comunidad pueda reunirse cómodamente y exhalar. Todos vamos a necesitar una gran exhalación global y una celebración cuando esto acabe”, indicó Heather.

El 14 de marzo, la productora de TV y directora de cine Leslie Thomas estaba a un paso de cumplir su sueño en Hollywood. Esa noche, su ópera prima iba a estrenarse en el Festival de Cine de Pasadena. Los boletos estaban agotados en el cine de 250 butacas donde se proyectaría su comedia independiente “Honesty Weekend”.

“Y solo 30 o 35 personas llegaron”, dijo Leslie, “porque la gente estaba aterrada por el coronavirus”.

Al día siguiente, el alcalde de Los Ángeles ordenó el cierre de los cines en respuesta a la pandemia.

El lunes siguiente, Leslie recibió otra mala noticia: “Me informaron que por dos semanas estaba ‘en pausa’ mi trabajo diurno, que es producir varias series para una cadena muy popular dedicada a la comida. He estado produciendo estas series varios años y estamos en problemas. No sabemos dónde filmar. No sabemos cuándo es seguro filmar. No sabemos cómo se va a resolver esto”, expresó

Sabe que su situación no es exclusiva del mundo del espectáculo. Pero ese es su mundo profesional y el de su esposa, una productora de TV y documentalista.

“Siento que hay una gran pérdida de empuje”, Señaló Leslie. “Todo se ha detenido abruptamente afectando a todo el que trabaja en esta industria. Tú sabes, desde la gente que construye escenarios hasta los que hacen maquillaje y los que proveen comida para los actores y todos los demás. Es un alto súbito a toda una industria”.

El compositor para cine y TV Matt Hutchinson dice que ha visto la producción “detenerse por completo” en Hollywood. Sin embargo, por ahora, continúa trabajando remotamente a través de videoconferencias con músicos y cineastas.

“Todavía podemos hacer algo del trabajo que normalmente hacemos: sesiones en las que reviso un episodio de televisión, por ejemplo, con los productores y decidimos a qué le vamos a poner música y cómo”, dijo. “Tengo muchísima suerte de no estar en la situación de vivir de sueldo en sueldo”.

Dice que no está seguro qué sucederá una vez que termine su trabajo actual.

“Creo que la gran pregunta es, ‘¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Y qué va a pasar con cosas como la producción de pilotos?’ Durante la temporada televisiva del otoño (boreal) suelen estrenarse programas. ¿Seguirá siendo así?”, indagó. “Tendré que esperar y ver como todos los demás. Todos estamos en el mismo barco”.

A diferencia de muchos de sus colegas, el editor de TV y cineasta Pi Ware continúa trabajando.

Sin entrar en detalles, dijo que sigue editando para una “serie grande de una cadena grande”, solo que ahora lo hace desde su casa y no desde el estudio.

“Hay muchos asuntos de tecnología y seguridad con los que lidiar cuando tomas un gran centro de edición y de pronto lo divides en 45 unidades diferentes para trabajar desde casa”, dijo.

Ware, de 48 años de edad, acababa de sufrir el estrés por la cancelación del Festival de Cine de Cleveland, donde iba a estrenar en pantalla grande su documental “Skin Deep: The Battle Over Morgellons”.

“Lo positivo es que, en mi caso, como la pondré en formato digital y la gente está en casa por el coronavirus, habrá oportunidad de que la gente vea la película”, dijo.

Su trabajo como editor le proveerá una entrada estable hasta el final de la primavera, pero muchos de sus amigos no tienen la misma suerte.

“La mayoría de los editores que conozco seguirán trabajando unas pocas semanas más, pero la mayoría de los productores que conozco, sus programas están completamente paralizados. Están sin trabajo. No tienen ingresos. Así de simple”.

Y una vez que él termine su trabajo actual, no sabe dónde comenzar a buscar.

“La otra serie que quizás hubiera podido editar está en pausa quién sabe hasta cuándo”, señaló.

Luego que la temporada de premios y otros grandes eventos de principios de año pasaron, el peluquero de famosos Steven Mason anticipaba que este sería un periodo lento.

Pero sus contrataciones cesaron por completo cuando las autoridades de salud pública comenzaron a exigir un “distanciamiento social” más extremo.

“Tomando en cuenta que estoy literalmente tocando a la persona”, dijo Mason, “cuando empezó el distanciamiento social hace una o dos semanas todos mis trabajos terminaron”.

Al menos mantiene una buena amistad con una de sus famosas clientas. Mason, de 40 años, mencionó que se hizo amigo de la actriz Alison Pill tras haber trabajado juntos mientras ella promocionaba “Picard”, en la que él también trabajó, y el nuevo thriller “Devs”.

“Tuvimos muchos eventos: sesiones de fotos, giras de prensa”, dijo Mason, quien vive en Arcadia, California. “Así que ella me ha contactado para ver cómo estoy”.

Mason, un trabajador independiente que no pertenece a ningún sindicato, dijo que tiene ahorros como para subsistir “un par de semanas” sin trabajar. “Hasta entonces”, dijo, “me lo tomaré con calma y haré cosas que tenía pendientes desde hace mucho”.— AP y Notimex

Síguenos en Google Noticias