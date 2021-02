Se disculpa con Britney Spears

Tras documental, Timberlake queda como misógino

En una extensa publicación en redes sociales, Justin Timberlake explicó que desea disculparse con su expareja Britney Spears y Janet Jackson “porque me importan y respeto a estas mujeres y sé que fallé”.

“He visto los mensajes, tags, comentarios y preocupaciones y quiero responder. Lamento profundamente las veces en mi vida en que mis acciones contribuyeron al problema, cuando hablé fuera de lugar, o no me pronuncié por lo que era correcto. Entiendo que no cumplí en esos momentos y en muchos otros y que me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, escribió ayer .

La publicación de Timberlake llega una semana después del estreno de “The New York Times Presents: Framing Britney”, el documental de FX y Hulu que ofrece una mirada histórica a las circunstancias que llevaron a la conservaduría de Spears en 2008 y que resalta al movimiento #FreeBritney (Liberen a Britney) de los fans que quieren verla liberada y con el control de su vida.

El documental incluye una vieja entrevista en la que Timberlake habla de dormir con su antigua novia y dice que la ridiculizó al contratar una chica parecida a ella para su vídeo musical de “Cry Me a River”.

Los fans criticaron a Timberlake por contribuir al colapso nervioso de Spears y controlar la narrativa sobre el fin de su relación.

La respuesta negativa hacia Timberlake se incrementó cuando muchos en redes sociales recordaron el “defecto de vestuario” con Janet Jackson que causó polémica nacional en el Súper Tazón de 2004. Algunos argumentaron que Janet, como una mujer negra, fue víctima de una doble moral racista y sexista y recibió un trato más duro que Timberlake, y que este se benefició del “privilegio de hombre blanco”.

Y la decisión de la NFL de invitar a Timberlake a actuar en el espectáculo del medio tiempo en 2018 desató críticas de mujeres, minorías y otros que sintieron que Janet fue obligada injustamente a pagar un precio mucho más alto que Timberlake.

“También me sentí obligado a responder, en parte, porque todo involucrado merece algo mejor y, más importante, porque esta es una conversación más amplia de la que de corazón deseo ser parte y crecer”, escribió.

“La industria es imperfecta. Predispone a los hombres, especialmente hombres blancos, al éxito. Está diseñada de esa manera. Como un hombre en una posición privilegiada debo ser franco al respecto. Debido a mi ignorancia, no lo reconocí por lo que era mientras ocurría en mi propia vida, pero no quiero volver a beneficiarme de la destrucción de otros”, añadió.

Jackson también fue tendencia durante el Súper Tazón de 2018 y después, con los hashtags #JusticeforJanet (Justicia para Janet) y #JanetJacksonAppreciationDay (Día de Aprecio a Janet Jackson) resonando con fuerza antes de que Timberlake subiera por una histórica tercera vez al escenario del Super Bowl.

“No he sido perfecto navegando todo esto a lo largo de mi carrera. Sé que esta disculpa es un primer paso y no absuelve el pasado. Quiero asumir la responsabilidad de mis propios errores en todo esto y ser parte de un mundo que aliente y apoye”, escribió Timberlake.

“Me importa profundamente el bienestar de las personas que quiero y que he querido. Puedo mejorar y voy a mejorar”, agregó.

Por otra parte, los abogados de Britney Spears y su padre discutieron anteayer sobre cómo él debería compartir poderes con una compañía financiera recién designada como su socia en la curaduría que controla el dinero de su hija.

La jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles Brenda Penny rechazó una objeción de la abogada de Jamie Spears, Vivian Lee Thoreen, quien argumentó que su cliente no debe ceder derechos y poderes previamente otorgados mientras trabaje con su nuevo cotutor, The Bessemer Trust.

Vivian argumentó que la orden que el abogado de Britney Spears designado por la corte Samuel Ingham III redactó para designar un nuevo cotutor era “confusa y ambigua” y buscaba quitarle autoridad a Jamie Spears. Otras de sus objeciones a la orden fueron aprobadas.

En un comunicado enviado tras la audiencia, Vivian dijo que “los fallos muestran la confianza de la corte en que nuestro cliente Jamie Spears y Bessemer Trust administrarán juntos la curaduría del patrimonio de la señorita Spears”, y mencionó que Jamie Spears “está deseoso de trabajar con Bessemer... en beneficio de su hija”.

Mientras la decisión de la jueza puede verse como una pequeña victoria para Britney Spears e Ingham, designado por la corte para hablar directamente por ella en las decisiones de su conservaduría, repitió que su meta es sacar a su padre por completo de la ecuación.

“No es secreto que mi cliente no quiere a su padre como coadministrador, pero reconocemos que su retiro es un asunto separado”, expresó Ingham.

La jueza rechazó una solicitud de Ingham de suspender a Jamie Spears como conservador en una audiencia dramática y polémica en noviembre, en la que Ingham dijo que Britney Spears temía a su padre y se negaba a retomar su carrera mientras éste tuviera poder sobre ella. Thoreen dijo que las declaraciones eran rumores inadmisibles que no reflejaban la realidad de la situación.

Penny en vez designó al Bessemer Trust como cotutor, llevando a la actual lucha sobre el reparto del poder.

La audiencia del jueves fue más técnica y menos emocional que la de noviembre. Se realizó tras el estreno del documental de FX y Hulu “The New York Times Presents: Framing Britney”, causando mayor atención al caso y el llamado movimiento #FreeBritney (Liberen a Britney), creado por fans que quieren verla libre y con el control de su vida.

A esos seguidores se han sumado también celebridades. Famosos que incluyen a Bette Midler tuitearon el hashtag #FreeBritney tras la emisión del documental. Miley Cyrus gritó “¡Te amamos Britney!” durante su actuación previa al Super Bowl el domingo.

Pitbull, en una conferencia de prensa anteayer en Hollywood, dijo que “en cuanto a lo que sucede con Britney, eso es algo que lleva muchos, muchos, muchos años. Ojalá puedan romper este ciclo. Y ojalá le den la oportunidad de controlar su propio destino”.

Los manifestantes de #FreeBritney, algunos de los cuales fueron entrevistados para el documental, cantaron consignas y sostuvieron pancartas el jueves afuera de la corte en Los Ángeles.

Vivian defendió el trabajo de la conservaduría: “Desde el principio, la corte ha seguido de cerca la situación de Britney”, dijo en su misiva, “incluyendo en reportes anuales y revisiones profundas de un investigador de la corte altamente experimentado y dedicado”.

En la audiencia del jueves, enfatizó que Britney Spears solicitó y aprobó el papel de su padre tan recientemente como en 2019.

“La señorita Spears reflejó en documentos de la corte que quería que su padre sea el único tutor de su patrimonio”, dijo Vivian.

Jamie Spears enfatizó en repetidas ocasiones la necesidad de la conservaduría para proteger a su hija de quienes puedan o hayan ya tratado de aprovecharse de su hija.

“Mi cliente Jamie Spears ha desempeñado sus deberes como uno de los tutores de Britney con diligencia y profesionalismo”, dijo Thoreen en su comunicado, “y su amor por su hija y su dedicación para protegerla son claramente evidentes en la corte”..— AP

De un vistazo

Poca participación

Britney Spears no participó en la audiencia de anteayer jueves. Rara vez comparece en el tribunal.

Suspende su carrera

La cantante, que hoy tiene 39 años y es madre de dos hijos, no ha actuado, grabado música ni aparecido ante la prensa desde que declaró un receso en su carrera a principios de 2019

Recuerda espectáculo

En sus cuentas de Twitter e Instagram publicó el martes pasado un vídeo de una presentación de hace tres años con la leyenda: “Siempre amaré estar en el escenario... Pero me estoy tomando el tiempo para aprender y ser una persona normal... ¡Me encanta disfrutar de las cosas básicas de la vida diaria!”.