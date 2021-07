Se ha sentido víctima: Horacio Pancheri encarna a Alonso en una telenovela

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Horacio Pancheri se identifica más que nunca con su nuevo personaje en la historia de “Vencer el pasado”.

El proyecto de Rosy Ocampo, que va por su tercera temporada, abordará temas actuales como el linchamiento digital, del que el propio Pancheri se ha sentido víctima en distintas etapas de su carrera.

Con su personaje, Alonso, acompañará la historia de Renata (Angelique Boyer), quien es su pareja, pero en cierto momento se ven afectados porque un vídeo de ella se filtra en las redes sociales y es señalada. Para el argentino, este es un tema actual del que es necesario hablar en televisión.

“Muchas veces me ha tocado, primero cuando me separo de mis parejas, la gente que se toma el atrevimiento de opinar de tu vida, criticar y decir barbaridades, ofender tanto al hombre como a la mujer, hablar de tu familia. A mí se me han filtrado fotos, vídeos íntimos, ya estoy curado de espanto de esas cosas, quién mejor que yo para contar una historia así, porque me pasó en carne propia”, explica.

En 2019 se dio a conocer un vídeo íntimo del también modelo y en su momento él declaró que no demandaría, ya que no sabía quién era el responsable.

Ahora aplaude que haya regulaciones políticas como la Ley Olimpia, que entró en vigor hace unas semanas que va contra el acoso digital y la difusión de contenido sexual sin consentimiento del afectado.

Lo que más le atrajo del proyecto de Rosy, que se estrenará el lunes12 de julio a las 8:30 de la noche por Las Estrellas, confiesa Pancheri, es que deja un mensaje de reflexión al final de cada capítulo.

En su caso, espera que los espectadores puedan meditar acerca del daño que pueden causar con sus comentarios en redes.