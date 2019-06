“Se los dije que era cul…” dice Niurka sobre Raquel Bigorra

Niurka Marcos dio de que hablar durante una conferencia de prensa al despotricar contra Raquel Bigorra y asegurar que ella fue mejor “Aventurera” que la recién fallecida Edith González.

Niurka se encontraba con el elenco de “La semesienta” para hablar sobre los cinco años de éxito de la comedia teatral.

Fue cuestionada sobre la traición de Raquel Bigorra hacia Daniel Bisogno a lo que respondió “se los dije, que la Bigorra era cule…”.

Recordó que ella fue la única que tuvo el valor de enfrentarla en el pasado. “Yo fui la única que tuvo hue… para pararla en seco y decir perate conmigo no mamita, yo a ti te hablo a lo cubano”, dijo en referencia a un conflicto que tuvo con la conductora de televisión en 2014.

“Las personas nacen con esa mala entraña. A mi me pueden traicionar una vez, la segunda no llega”, añadió.

“Mejor aventurera”

Durante la rueda de prensa, también fue cuestionada sobre Edith González y los roces que tuvieron durante su época de “Aventurera”.

Aunque Niurka explicó que el comentario estaba “muy fuera de lugar” y “no hay ningún tipo de roce”, no dudo en asegurar que ella fue mejor. “Yo fui la mejor aventurera I’m sorry for everybody. Esté quien esté y se quede, vaya, se suba, se ponga… quien quiera verlo”, dijo.

Te puede interesar: Emotivo homenaje a Edith González

Detalló que Edith “cumplió su objetivo, hizo cosas hermosas y como cualquier ser humano se equivocó”.

También opinó que los homenajes como el realizado a Edith González deben ser en vida.