Se reinventa el Festival de Cine de Sundance 2021

LOS ÁNGELES (EFE).— El Festival de Sundance, la cita más importante del cine independiente en el mundo, descorchó ayer su edición de 2021 entrando en territorio desconocido con un certamen virtual y reinventado debido a la pandemia.

Con menos días de lo habitual (del 28 de enero al 3 de febrero) y sin la peregrinación típica a las montañas nevadas de Park City (Utah), Sundance se ha volcado en esta ocasión en trasladar a la red su pasión por el cine “indie” y su incansable promoción de los nuevos talentos de la gran pantalla.

Tabitha Jackson, directora del festival, aseguró en la rueda de prensa inaugural que Sundance afronta “una reimaginación completa”, forzada por el coronavirus, con el objetivo de conservar “las piezas que forman la esencia” del certamen y reunirlas en “algo diferente”.

“La energía del festival, los artistas en el centro y los momentos de conexión con el público”, resumió Tabitha Jackson sobre las claves que Sundance quería preservar en esta edición virtual.

Para la directora del certamen es toda una prueba de fuego, ya que fue elegida para estar al frente el año pasado solo dos meses antes de que estallara la crisis global por el coronavirus.

“No solo queremos llenar el vacío dejado por nuestro festival presencial: hay una potencial oportunidad de conseguir un impacto aún más amplio para los artistas”, indicó la directora ejecutiva del Instituto Sundance, Keri Putnam.

La principal novedad de Sundance 2021 es que, para esquivar el coronavirus, toda su programación se podrá disfrutar en internet.

Esto evita preocupaciones de otros años (como las peligrosas carreras por las calles nevadas y heladas de Park City para llegar a los cines), pero trae algunas nuevas (miedo a la piratería).

Sundance ha querido conservar algo de la magia de las proyecciones con las llamadas “pantallas satélite”, un pequeño conjunto de autocines y pequeñas salas que, en ciudades como San Francisco y Houston, ofrecerán parte de la programación del festival.

Sundance 2021 habilitará debates virtuales con los artistas así como espacios en internet para que los espectadores puedan compartir sus impresiones.

De un vistazo

Apoya a talentos

El Festival de Sundance no ha olvidado la búsqueda de la diversidad en su programación. La mitad de los más de 140 filmes y proyectos que forman parte del festival fueron dirigidos por una o más mujeres. Respecto a la parte de negocio del festival, se espera que Sundance siga siendo un importante mercado de compra y venta de películas y proyectos.

La primera jornada

La jornada inaugural presentó los filmes “Summer Of Soul” y el título sobre la pandemia en China y EE.UU. “In the Same Breath”, de Nanfu Wang. Demian Bichir figura entre los invitados.