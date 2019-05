Se rinden a Tarantino

Baña de nostalgia Cannes a 25 años de “Pulp Fiction”

CANNES (AP y EFE).— Veinticinco años después de estrenar “Pulp Fiction” en Cannes, Quentin Tarantino volvió al festival de la Riviera Francesa ayer con una película que no es ni de ira ni de venganza, sino un cuento de hadas más afable sobre Los Ángeles en las década de 1960.

“Once Upon A Time In… Hollywood” tuvo su muy anticipado debut en Cannes, a donde trajo una mezcla de frenesí y grandes celebridades. Los dos astros del filme, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, le dieron a la alfombra roja sabor al viejo glamour de Hollywood mientras montones de espectadores se apiñaban para verlos pasar por la Croisette.

Gran parte de la trama de “Once Upon A Time In… Hollywood” se había mantenido cuidadosamente en secreto antes del estreno. DiCaprio interpreta a un actor de westerns preocupado de que su notoriedad esté amainando, mientras que Pitt hace de su doble, su amigo y, debido a una infracción vehicular, también su chofer.

Aunque transcurre con los asesinatos de la familia Manson como telón de fondo, Tarantino se dedica a recapturar el fulgor de la antigua Meca del cine.

Para un realizador a menudo asociado con diálogos feroces y explosiones eufóricas de violencia, “One Upon A Time In… Hollywood” encuentra a Tarantino, de 56 años, trabajando a un ritmo más relajado, dedicando un tiempo generoso a odas al spaghetti western y la televisión de los 60.

Previo a su estreno en la competencia principal de Cannes, Tarantino emitió un comunicado dirigido a la audiencia del festival para implorarles que no le arruinaran a futuros espectadores la experiencia revelando spoilers, una solicitud que repitió en la función de prensa del filme, para la cual los periodistas hicieron cola horas antes.

“Once Upon a Time in… Hollywood” es la primera cinta de Tarantino que no es estrenada por Harvey Weinstein. Luego que el director cortó lazos con el desacreditado magnate del cine, el proyecto atrajo el interés de la mayoría de los estudios. Sony Pictures fue el elegido y le dio un presupuesto de 95 millones de dólares, una apuesta increíblemente rara para una película original.

En lugar de superhéroes o propiedades intelectuales, “Once Upon a Time in… Hollywood” cuenta con el atractivo de Tarantino y sus grandes estrellas de cine. Margot Robbie también actúa en el papel de Sharon Tate.

“Once Upon A Time In… Hollywood” llegará a las salas de cine comerciales en julio próximo.

Algunos calificaron su nuevo trabajo con momentos brillantes y buenos gags, y un divertido y estético homenaje al cine lleno de referencias para los cinéfilos, pero que se queda lejos de los mejores trabajos del realizador estadounidense y fue recibida con tibios aplausos en el primer pase de prensa de Cannes.

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Fanning, Kurt Russel, Al Pacino y hasta Luke Perry en su último papel participan en un filme con una maravillosa ambientación y estupenda banda sonora que acompaña la historia que quiere transmitir el director.

Ambientada en el Hollywood de su infancia, la acción se desarrolla en 1969.

Los rodajes de la época, la omnipresencia de los hippies, una actriz llamada Sharon Tate que empezaba a ser conocida y una secta liderada por Charles Manson son las historias que se entrecruzan en una historia que desborda detalles que los más cinéfilos estarán encantados de descubrir.

Por la película se pasean famosos de la época, con paródicas caracterizaciones, hay escenas copiadas de películas clásicas y hasta autohomenajes de Tarantino a sus títulos anteriores.

Una historia difícil de contar sin desvelar los detalles más relevantes del argumento, algo que ha pedido expresamente el director en una carta dirigida a todos los que están en Cannes en la que solicita que no se cuente nada que pueda impedir a los futuros espectadores disfrutar plenamente del filme.

Tarantino, acompañado de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, protagonizó aye el desfile por la alfombra roja de Cannes y hoy serán de nuevo el centro de atención con la rueda de prensa oficial de presentación del filme.

Leonardo DiCaprio

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, quien en los últimos años se ha dedicado también a fomentar temas ambientales, llega al Festival de cine de Cannes para presentar el documental “And We Go Green”.

El documental, que se proyectará mañana fuera de competencia, presenta las historias de ABB FIA Fórmula E, serie de carreras de autos eléctricos y la lucha del histrión contra el cambio climático y los niveles de contaminación.

En 2016 DiCaprio produjo otro documental, “Before The Flood”, donde presentó con un recorrido como Mensajero de la Paz de Naciones Unidas, recogió efectos del cambio climático en varias regiones del Planeta.

En ese entonces, el actor, ganador del Oscar, consideró que “necesitamos que todos exijan acciones audaces de sus líderes políticos y que elijan representantes que tengan en mente sus mejores intereses, no los intereses de las corporaciones para perpetuar un ciclo de avaricia y destrucción”.

Ahora con “And We Go Green”, dirigido por Fisher Stevens, el mismo que dirigió “Before The flood”, sigue la línea de cambio climático con otra perspectiva.

El fundador de la Fórmula E, Alejandro Agag, consideró que “el documental resume la verdadera misión y propósito del Campeonato de Fórmula E ABB FIA, para mostrar cómo la competencia impulsa el desarrollo tecnológico y cómo este deporte puede tener un impacto social significativo y alterar las percepciones de los vehículos eléctricos”.

En 1998, DiCaprio estableció la fundación que lleva su nombre cuya finalidad de acuerdo con su sitio web es “implementar soluciones que ayuden a restablecer el equilibrio de los ecosistemas amenazados, asegurando la salud y el bienestar de los habitantes del Planeta”.

“Por el dinero”

Por otra parte, “Por el dinero”, una película y una obsesión que tuvieron el cineasta argentino Alejo Moguillansky y su equipo al sacar adelante una obra de teatro homónima, fue proyectada ayer en Cannes.

La Quincena de Realizadores, sección paralela e independiente del certamen cinematográfico francés, aplaudió una obra que según dijo el director “se cuenta a sí misma porque es la historia de su producción”.

Realidad y ficción se mezclan en la gran pantalla en ese retrato de un grupo de actores de teatro precarios de gira por Colombia, que no se marcan ningún límite para conseguir el atractivo premio económico del festival que les ha invitado en Cali.

“Ser artista, al menos en nuestro país, no es fácil”, dijo Moguillansky (Buenos Aires, 1978), acompañado entre otros por Luciana Acuña y Gabriel Chwojnik, también protagonistas de una cinta que se presenta como “una tragedia en tres actos”.

La obra de teatro homónima se estrenó en 2013, en el icónico Centro Cultural Rojas de Buenos Aires. Los escasos 10,000 pesos (unos 222 dólares) de presupuesto y los problemas económicos que atravesaban hicieron que el dinero se convirtiera en un elemento central de la pieza, en la que narraban sus vidas con salarios ganados.

Un robo y dos misteriosas muertes se unen al argumento en la ficción, que compite, entre otras, con “Canción sin nombre”, de la peruana Melina León, o “Sem seu sangue”, de la brasileña Alice Furtado.

La Quincena de Realizadores nació en 1969 de forma paralela al Festival de Cannes para descubrir filmes de jóvenes y saludar obras de directores reconocidos.

Maradona

Asif Kapadia inicialmente declinó cuando, en 2012, el productor Paul Martin lo abordó para que hicieran un documental sobre el ícono argentino del fútbol Diego Armando Maradona. Pero ahora sí lo presentó en Cannes.

Trayectoria de Kapadia

Acababa de terminar “Senna”, su documental de 2010 sobre el piloto brasileño de Fórmula Uno Ayrton Senna. Luego hizo “Amy”, el íntimo retrato de Amy Winehouse que revaluó a la cantante inglesa como víctima de su propio éxito y que terminó ganando el Oscar.