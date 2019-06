Se siente mexicano de corazón

Enrique Iglesias, feliz de cantar ante seguidoras

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Con éxitos como “Súbeme la radio”, “El perdón” y “Bailando”, Enrique Iglesias sedujo a sus fans durante el concierto que ofreció la noche de este viernes en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Ante la euforia de su público, el intérprete apareció en el escenario entre luces de color azul y violeta para interpretar “Move to Miami”.

Con la gente de pie, en su mayoría mujeres entre 20 y 40 años, el español continuó su “show” con temas como “I’m a Freak”, “I like how it feels” y “Heartbeat”.

Iglesias dejó atrás el dance pop para dar paso al reggaetón con “Duele el corazón”. Y más adelante con los temas “El baño”, “Súbame la radio”, “El perdón” y “Bailando”, con los que puso a bailar a las 10 mil personas que abarrotaron el recinto.

El público que se encontraba más próximo al escenario enloqueció por el cariño que el artista les ofreció, al permitirles que lo abrazaran, le sujetaran la mano y se tomaran “selfies”.

La parte romántica de la velada estuvo compuesta por canciones como “El perdedor”, “El perdón” y “Nunca te olvidaré”. Cabe mencionar que en esta última interpretación, la nostalgia invadió a los presentes.

“La primera vez que estuve aquí (en el reconocido foro de Paseo de la Reforma) fue hace 25 años. Gracias por acompañarme esta noche”, expresó el cantante en una de sus intervenciones.

El cover “Yellow”, de Coldplay, así como los temas “Be with you”, “Escape” y “Tonight (I´m lovin’ you)” fueron otras de las canciones que el español incluyó en esta presentación.

Mención especial merece “Hero”, éxito en el que los fans iluminaron el recinto con sus celulares.

El final de esta sesión llegó con “I like it”, canción que como parte del “show” incluyó el despliegue de pelotas de gran tamaño con las iniciales de Enrique Iglesias.

“Yo soy mexicano, aquí dejo todo. Esta canción es para todos vosotras y vosotros (…) En los últimos dos años solo hay dos sitios en donde quiero estar: Uno de esos es con mis hijos y otro es aquí con todos ustedes”, manifestó ante fuertes ovaciones.