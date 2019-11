MÉXICO.— Sebastián Rulli compartió otra sexy fotografía con la que reflexionó sobre el cuidado del medio ambiente.

El argentino posó desnudo en la playa cubriendo con un trozo de basura su parte íntima.

Con una serie de sensuales fotografías en las que presume de su ejercitado cuerpo, el argentino exhortó a los usuarios a no tirar basura en las playas para no contaminar.

“Finalmente!! Aquí mostrando las palmas de mis manos. Y si no se ve más es por la basura. Ojalá está foto llegue al Millón, pero de personas que piensen de esta manera: Lástima que la basura en las playas siga contaminando tanto, inclusive esta foto. Si no hubiera tanto plástico desparramado por todos lados, realmente está playa sería un paraíso. Este mundo sería muy diferente. Qué pena que como sociedad no nos hagamos responsables y culpemos siempre a los demás. Empecemos por nosotros. No tiremos basura, evitemos usar tanto plástico. Limpiemos las playas, recojamos lo que podamos. Ojalá esta locura que se me ocurrió y que parece chistosa ayude a concientizar lo importante que es cuidar nuestro medio ambiente… ‘NUESTRO PLANETA’ Gracias por sus likes y comentarios, pero más les voy a agradecer que ayuden a difundir este mensaje. #savetheplanet #notiresbasura #seresponsable #behero #limpiemoslasplayas”, escribió. Sebastián Rulli y Angelique Boyer han posteado diversos momentos de sus vacaciones en las playas mexicanas.