Rulli y su relación con el Güero Castro tras el romance con Angelique

MÉXICO.- Hace cinco años se conoció el romance entre Sebastián Rulli y Angelique Boyer y con la confirmación empezaron los señalamientos, pues hubo algunos medios que lo tacharon de mala persona por, presuntamente, traicionar la confianza de su amigo y jefe, el productor José Alberto “El Güero” Castro.

Los rumores de que esa relación empezó a crearse cuando Angelique era aún pareja del Güero opacaron la relación y hasta ahora Rulli reveló cómo ocurrieron las cosas.

“A mí lo único que me importaba era que él me juzgara y bueno, sí me juzgó. No tuve chance tampoco de poder platicar con él porque no tuve esa oportunidad”, expresó Rulli en entrevista con el programa Confesiones con Aurora Valle.