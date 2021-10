Sebastián Zurita actúa en “Luis Miguel, la serie”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “Me decían: este w... nunca se pelea, porque si se pelea, le quitan el dinero”. Con esa frase Sebastián Zurita delimitó su personaje de Alejandro Bastieri, hermano de Luis Miguel, que aparecerá en la última temporada de la serie.

Bastieri, a diferencia de Luis Miguel, gozó de la relación con su madre mientras su padre y hermano iban de gira. También fue quien, tras la ruptura con Luisito Rey, se quitó públicamente el apellido Gallego. Actualmente es empresario.

Sebastián Zurita (“Amor de mis amores” y “El juego de las llaves”) fue llamado por el director, Humberto Hinojosa, para darle vida al personaje que en los nuevos episodios, a partir del 28 de octubre por Netflix, es fundamental.

“Sí, es complejo, me costó trabajo porque es una personalidad distinta a la que tengo. En las primeras temporadas Alex era un niño, lo cuidaban y ahora es un adulto que se da cuenta de dónde cuidar al hermano, dónde no, hay escenas fuertes emocionales. Ese es el conflicto”, detalla.

Buena relación

El actor desconoce si Bastieri dio alguna opinión de la serie. Recién y públicamente en sus redes sociales, el empresario afirmó que con la familia tiene buena relación.

“El personaje se confronta, sino, estaríamos contando cosas repetitivas y la gente se aburre”, declara Zurita.

“Lo conocí (a Alejandro), cuando me informaron que yo tenía el personaje. Hay un salto importante del personaje y muy interesante. Me fui por la visión que ellos (Hinojosa y Diego Boneta) habían creado y no copias”, agrega.

El actor estuvo en la capital española como parte de la 8a. entrega de los Premios Platino. Antes de arribar a Europa terminó de filmar la cinta “Tequila repasado”, comedia donde interpreta a tres personajes distintos, teniendo como hilo conductor a alguien que viaja en el tiempo.

Y está aún en los toques finales de las nuevas temporadas de “Cómo sobrevivir soltero”, para Amazon Prime Video, donde interpreta a un actor venido a menos que busca mejorar su vida sentimental y profesional.