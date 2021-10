Sebastián Zurita imprime su sello en “Luis Miguel”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal.—“A mi papá no le importaba nada, más que tú”, dice Alejandro Basteri a su hermano, Luis Miguel, en el tráiler de la última temporada sobre la vida del cantante, que arranca el próximo jueves.

Sebastián Zurita es el actor que interpretará a Alex, en sustitución de Juanpa Zurita (no son familiares, sólo apellido similar).

“Ahora se vuelve ancla de Luis Miguel, tanto en lo personal, como profesional, es el único con el que tiene una relación real y se pueden decir sus cosas”, adelanta un poco Sebastián.

“Él está en una línea final de qué tanto puede ser la voz de la razón y qué tanto le conviene estar del lado bueno del cantante y tiene mucho más drama”, agrega.

En la vida real Alex, a diferencia del intérprete de “La Incondicional”, gozó de la relación con su madre mientras su padre y hermano iban de gira. También fue quien, tras la ruptura con Luisito Rey, se quitó públicamente el apellido Gallego. Actualmente es empresario. Cuando Zurita recibió la invitación al proyecto sabía del compromiso de encarnar a alguien vivo, que en cualquier momento puede mostrar su desacuerdo.

Pero también que el hermano menor de Luis Miguel es alguien al que poco se le ve públicamente. Así que con Diego Boneta, el protagonista, y Humberto Hinojosa, el director de la serie, realizó trabajo de mesa para darle forma al personaje.

“Todos tenemos una máscara pública, no se sabe lo que pasa dentro de las cuatro paredes de nuestras casas. Para mí (Alejandro) se me hacía muy para afuera, así que no sentía que era de buscar ciertos manerismos o cosas así. Cuando le pregunté a Beto qué quería me dijo que era de borrón y cuenta nueva con lo que hizo Juanpa, que cuando se viera en pantalla se notara distinto, mi teoría es que es como un mini Luis Miguel cuando no está él. Es como con mi hermano (Emiliano, también actor) que en varias cosas nos parecemos”, subraya el actor de “Cómo sobrevivir soltero”.

Desconoce si Basteri dio alguna opinión de la serie. Recién y públicamente en sus redes sociales, el empresario afirmó que con la familia tiene buena relación. A pregunta expresa, Sebastián dice que en su adolescencia escuchó mucho al “Sol”, mientras iba en auto con sus amigos.

“(Ahora) No es una persona a la que tenga en mi spotyfy, conozco sus canciones y me las sé (risas), pero ya no es algo que escuche en mi día a día cuando lo hice en mis años teen. Él es un gran cantante, intérprete, patrimonio nacional, que puede llenar más de 30 auditorios”, concluye.

Última temporada

El próximo jueves se estrenará la tercera y última temporada de “Luis Miguel, la serie”. La plataforma Netflix no ha confirmado sí publicará cada semana un capítulo como en las anteriores o si liberará toda la temporada.