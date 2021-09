Seis años de ''Miraculous'': qué la hace especial, polémicas y spoilers

“Miraculous: las aventuras de Ladybug y Chat Noir” se emitió por primera vez el 1 de septiembre de 2015, con lo que hoy suma seis años como una de las series infantiles que mantiene cautivo al público adulto, un fenómeno que han repetido series como “My Little Pony”, entre otros.

El sexto aniversario causó un aluvión de mensajes en redes sociales de los llamados “miraculers”, quienes en su mensaje agradecieron a Thomas Astruc, creador de la serie, por el trabajo que ha realizado durante estos años. Pero, ¿qué tiene de especial Ladybug?

🎉 ¡Hoy 1ero de septiembre es el 6to aniversario de #Miraculous!



🐞🌟 Gracias @Thomas_Astruc por hacernos disfrutar de la mejor serie del mundo 💕



🎊 ¡Feliz aniversario para todos los miraculers! #MiraculousLadybug #6YearsOfMiraculous



Póster especial hecho por mí: pic.twitter.com/92KdzNLJ3B — Alya Miraculer | Ladyblog (@MLBNewsLadyblog) September 1, 2021

♯ Momentos mais marcantes de miraculous, thread especial 6 anos 🐾🐞 pic.twitter.com/RbxGkY099b — 𝐌𝐚𝐫𝐢 ✯📖 Evelyn Hugo (@fairymoon90s) September 1, 2021

¿De qué trata 'Miraculous: las aventuras de Ladybug'?

En principio, la historia sigue a Marinette y Adrien, dos adolescentes parisinos que por sus personalidades nobles y protectoras son elegidos por el maestro Fu, el guardián de los miraculous, para ser portadores de los prodigios de Ladybug y Chat Noir.

Los miraculous son una especie de joyas que poseen los poderes de unos seres llamados kwamis, seres capaces de otorgar sus superpoderes a las personas que posean sus prodigios, siendo los más poderosos precisamente los de Ladybug y Chat Noir, pero hay algo más: quien posea ambos miraculous será capaz de alterar la realidad y cumplir un deseo, eso sí pagando un precio por ello.

Como toda serie de superhéroes, Ladybug y Chat Noir deben enfrentar a varios supervillanos, creados por el antagonista de la historia: Hawk Moth, el portador de un miraculous con oscuras intenciones, capaz de esparcir su maldad por París y ponerla en riesgo con sus akumas (mariposas negras que otorgan superpoderes). Lo que ellos no saben es que detrás de este villano se encuentra Gabriel Agreste, el padre de Adrien.

Todos estos elementos, muchos de los cuales han sido recurrentes en vídeojuegos y diversos animes, se han conjugado para atraer a un público adolescente y joven adulto, pero no es una casualidad, ya que detrás de la animación se encuentran productoras como Zag Entertainment y Method Animation, en colaboración con De Agostini Editore, SAMG Animation y Toei Animation (factoría detrás de “Dragon Ball” y “One Piece”).

¿Por qué aún no hay cuarta temporada de Miraculous en doblaje Latino?

Hace unos años, Disney adquirió los derechos para transmitir la serie a través de su canal de televisión, pero tal parece que el reciente lanzamiento de su sistema de contenido streaming ​ ha retrasado el estreno de la cuarta temporada de “Miraculous” en Latinoamérica (Brasil es el único que la ha transmitido, igual que Estados Unidos).

Ante la insistencia de los fanáticos, la plataforma lanzó en julio pasado la película “Miraculous World: Shanghai”, que también presentó problemas en el doblaje, pues aunque conservó las voces originales del doblaje latino: Jessica Ángeles y Tommas Rojas, decidió cambiar a Alicia Barragán como la mejor amiga de Marinette (Alya).

Mis #Miraculers

Les platico,por razones que desconozco el especial se dobló en una empresa diferente.

Yo grabé,y también por razones que desconozco no usaron mi voz 🥺

Pero no se preocupen,hasta donde sé, sólo pasó con este proyecto y yo seguiré con ustedes.Los amo! Mil gracias! — Ali Barragán 💖🇲🇽 (@aliboop308) July 9, 2021

Esto alertó a los “miraculers” quienes entonces cuestionaron a Jessica, quien había estado compartiendo mensajes de un bajo estado de ánimo, sobre si le habían decidido cambiar al equipo de doblaje, siendo que muchos la identifican con este personaje. La actriz negó que por el momento la empresa decidiera reemplazarla.

Hace 6 años iniciaría la aventura más increíble de todas #MiraculousLadybug 🐞

Ha sido una parte MUY importante en mi vida, estoy agradecida infinitamente por ser parte de este proyecto y de seguir formando un fandom increíble! ❤️

Gracias mariposita por tu apoyo✨

Ladybug fuera. pic.twitter.com/mhvNlXnWjD — Jezzylush 💟✨ (@jezzylw) September 1, 2021

Alerta de Spoilers: ¿qué sabemos de la cuarta temporada de ''Miraculous''?

No obstante, en Latinoamérica no se tiene una fecha de estreno con el doblaje latino, mientras que España, Brasil y Estados Unidos llevan la mitad de la temporada (13 de 26 episodios transmitidos). Claro está que eso no ha detenido a los seguidores de compartir el material a través de páginas de Facebook con subtítulos en español.

La cuarta temporada ha sido un sube y baja de emociones, siendo el último transmitido bajo el título de “Wishmarker” el que más comentarios ha recibido, ya que uno de los personajes más queridos de la serie finalmente descubre la identidad de Marinette y Adrien como los queridos héroes, algo que ellos mismos desconocen.