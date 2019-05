Selena Gómez causa asombro en el Festival de Cannes

Selena Gomez estuvo en el Festival de Cannes luciendo radiante con un par de looks totalmente blancos. Gómez desfilo por la alfombra roja como parte del reparto de ‘The Dead Don’t Die’, la nueva cinta de Jim Jarmusch

Desde su llegada al aeropuerto causo conmoción ya que mucho se especulaba sobre su salud, pues fue una de las pocas estrellas que no brillo en el MET Gala 2019.

Sin embargo, a su paso por la alfombra roja, todos pudieron constatar que se encontraba muy bien de salud y luciendo más bella que nunca.

De una manera muy elegante es como reapareció la cantante; vestida con un diseño de Louis Vuitton de dos piezas en color blanco. La parte superior era un corsé que se unió con una falda acolchada con una abertura en la pierna.

Para complementar su atuendo utilizó un collar de brillantes, con un par de sobrios aretes y un anillo de Bvlgari.

This beautiful video of @SelenaGomez is exactly what I needed in my life today. 💎💋 pic.twitter.com/b3hVLWSUEy