Chris Evans y Selena Gomez ¿Qué hacían juntos en Los Ángeles? (fotos)

Chris Evans y Selena Gomez fueron captados en un restaurante en Los Ángeles, ahora él la sigue en Instagram.

Desde hace unos días, Chris Evans sigue en Instagram a Selena Gomez Selena Gomez a´ún no sigue a Chris Evans en Instagram Selena Gomez saliendo de un estudio en Los Ángeles, presuntamente acompañada de Chris Evans. Foto vía Twitter Chris Evans es captado saliendo de un estudio en Los Ángeles junto a Selena Gomez. Foto vía Twitter Fotomontaje vía Twitter de Selena Gomez y Chris Evans en una presunta relación Chris Evans y Selena Gomez, fotomontaje vía Twitter ❮ ❯

Chris Evans desató toda una ola de menciones en Twitter con tan solo un click, que desató rumores de una relación con Selena Gomez, a quien comenzó a seguir recientemente en Instagram, aunque le actriz no le ha devuelto el “follow”.

En redes sociales, especialmente en Twitter, los internautas comenzaron a compartir memes, pero también fotomontajes con los que aseguran que, después de Ben Affleck y Jennifer López; Selena Gomez y Chris Evans serían una de las parejas favoritas de 2021.

Todos con Chris Evans y Selena Gómez 😍 pic.twitter.com/uh85wn4wjC — Michelle Porras (@michelleporrash) October 7, 2021

*Dicen que Chris Evans y Selena Gomez están saliendo...*



Automáticamente todos nosotros: pic.twitter.com/5xsWD7MxbQ — Rafaela Indart (@IndartRafaela) October 7, 2021

Chris Evans y Selena Gomez, en una cita en Los Ángeles

De acuerdo con Panorama, ambos actores fueron captados recientemente en Los Ángeles, a las afueras de un estudio, del que más tarde salieron a un restaurante, lo que supone que habrían tenido una cita que más tarde motivaría a Evans a seguir a la cantante de 29 años en Instagram.

Por otro lado, el mismo sitio recuerda que la exchica Disney reveló años atrás en una entrevista estar enamorada de Evans, de 40 años, a quien considera un “chico lindo”. Así lo mencionó al programa “Watch What Happens Live with Andy Cohen”:

Si bien por el momento solo se trata de un rumor y una posible cita entre ambos actores, lo cierto es que los fanáticos de la cantante no podrían estar más emocionados de que Selena Gomez se dé la oportunidad de volver a enamorarse, luego de una sonada ruptura con Justin Bieber que al día de hoy continúa siendo tema de conversación e incluso de momentos incómodos para el también intérprete, casado con la modelo Hailey Baldwin-Bieber.

A Selena Gomez se le va Justin y le llega Chris Evans. Otra prueba más que "siempre vendrá algo mejor" pic.twitter.com/FafgPgS6wb — Lorena Vázquez (@MiyiLoreNita) October 7, 2021

Cabe recordar que no es la primera vez que a Chris Evans se le relaciona con una joven actriz, ya que en 2020 se le vio salir de un hotel de Londres con Lily James, de 32 años. Y aunque años atrás aseguró estar listo para convertirse en padre, tal parece que Evans aún está lejos de encontrar a la madre de sus hijos.