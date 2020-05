¿Selena Gómez "pelona", por qué?

EE.UU.— Selena Gomez acaparó los comentarios de los internautas en redes sociales, luego de que empezara a circular una imagen en la que la cantante luce un corte de cabello radical.

La instantánea rápidamente se viralizó por el gran asombró que causó, pues muchos de sus fans no podían creer que Selena ahora esté "pelona".

Fue en Twitter que se corrió el rumor de que Selena Gomez se había rapado; minutos después una imagen de la cantante sin melena impactó a los fans.

Sin embargo, ahora se ha confirmado que la también actriz si le dio un cambio a su apariencia, pero no es el que se muestra en dicha fotografía.

La realidad sobre esa imagen se le atribuye a un cuenta de fanáticos de Selena (@selena_s_salon), quienes con la ayuda del Photoshop editaron algunas imágenes y luego las compartieron en su Instagram.

En la primera, Selena Gomez se muestra con un aparentemente corte nuevo, mientras que en la segunda imagen se alcanza a ver unas tijeras y pelo en el piso. Estas fotografías en minutos dejaron mudo a más de uno.

.@SelenaGomez shared her new look on her Instagram story. 🤍 pic.twitter.com/s6XBxMaQl3