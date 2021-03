Selena Gómez piensa en el retiro

Se ha visto invadida por la frustración

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Ahora que Selena Gomez está a punto de lanzar su cuarto álbum de estudio “Revelación” (el primero totalmente en español), la cantante dejó ver que este podría ser su último intento en la música, pues confesó que en ocasiones siente que lo que hace no es suficiente para el público.

En una reciente entrevista con la revista “Vogue”, Selena Gomez se sinceró y detalló que tras haber lanzado su álbum “Rare” en 2020 y con el que obtuvo su primer número uno del “Billboard Hot 100”, sintió mucha frustración al no haber sido reconocido por el público y algunos fans.

“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado como, ‘¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?’ , ‘Lose You To Love Me’ sentí que era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas todavía no era suficiente”, dijo en la publicación la cantante.

La actriz de ascendencia mexicana, comentó que esto la ha llevado a la difícil decisión de querer retirarse de la música, después del lanzamiento de “Revelación”.

“Creo que hay mucha gente que disfruta de mi música, y por eso estoy muy agradecida, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente. Quiero intentarlo por última vez antes de retirarme de la música. Necesito tener cuidado”, confesó la cantante.

Aunque esto aún no es definitivo, Selena dice que lo está meditando detenidamente, mientras tanto el próximo 12 de marzo lanza su primer álbum completamente en español, del que ya se han desprendido los temas “De una vez” y “Baila conmigo”, este último a dueto con el cantante urbano Rauw Alejandro.

Este disco producido por Tiny (productor de Bad Bunny) significó para Selene tomar clases intensivas de español, idioma que a pesar de hablar de pequeña, cuando entró al colegio lo olvidó.

“El proyecto es realmente un homenaje a mi herencia. Es más fácil para mí cantar en español que hablarlo. Gran parte de mi base de fans es latina, y les he estado diciendo que este álbum iba a suceder. Pero el hecho de que salga ahora es realmente genial”, dijo.

De un vistazo

Lejos de las redes

Selena Gomez ha estado fuera de internet durante tres años; envía fotos y mensajes de texto a su asistente para que los publique en sus cuentas de Instagram y Twitter. “Todo el mundo siempre me pregunta: ‘¿Estás en secreto? ¿Estás mintiendo?’ Y yo digo, ‘No tengo ninguna razón para mentir’”.