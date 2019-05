Selena Gómez se toma un respiro de las redes sociales

Dice estar preocupada por su influencia en los jóvenes

Selena Gomez ha perdido todo interés en las redes sociales, especialmente Instagram, donde su popularidad le produjo varios reconocimientos en años pasados.

En 2016, la cantante fue la primera persona en alcanzar los cien millones de seguidores -en la actualidad cuenta con 150 millones y es la tercera celebridad más popular en esa plataforma- y ese mismo año batió el récord de “likes” en una sola foto.

En 2018 volvió a hacer historia al convertirse en la usuaria que más rápidamente había alcanzando el millón de “likes” en una de sus publicaciones, arrebatando el título a Beyoncé con la presentación de sus gemelos en dicha red social.

Aunque se sabe que la actriz también recibía ganancias de más de un millón de dólares por instantánea, tal parece que ha cambiado de parecer y ahora prefiere limitar su tiempo en Instagram.

Sus razones

En su reciente paso por el Festival de Cine de Cannes, donde presentó la película “The Died Don’t Die”, Selena Gomez confesó estar preocupada por el rumbo que llevan los jóvenes actualmente, pues considera que viven absorbidos por sus teléfonos celulares.

“Diría que para mi generación en concreto las redes sociales han resultado terribles. Me asusta realmente ver lo expuestos que están todos esos chicos y chicas tan jóvenes. No son conscientes de lo que sucede, de las noticias. Y me parece que es peligroso, sin duda. Creo que a veces la gente no recibe la información adecuada”.

Añade que su preocupación la ha llevado a estudiar con sumo cuidado el contenido que comparte con sus seguidores.

“Me siento muy agradecida de contar con esa plataforma. Intento no subir demasiadas fotos sin ningún sentido. A mí me gusta que haya algún significado detrás. Si no me asustaría demasiado: me topo con muchas chicas en los encuentros con los fans que están devastadas por culpa del acoso que sufren y que no son capaces de encontrar su propia voz. Así que, sí, en ocasiones las redes sociales pueden ser maravillosas, pero yo tendría cuidado y me marcaría unos límites acerca de cuándo usarlas”.