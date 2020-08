Selena Gomez y Blackpink lanzarán tema musical este agosto

EE.UU.— Luego de rumores en días pasados sobre una colaboración entre la cantante Selena Gomez y el grupo coreano Blackpink, la versión ha sido confirmada.

Será el 28 de agosto cuando el nuevo sencillo será lanzado a nivel mundial, según anunciaron en sus respectivas cuentas oficiales en redes sociales.

So SO excited to announce @ygofficialblink and I have a new song coming out August 28th! You can presave it here: https://t.co/szU2RBH9NT 🖤💗 pic.twitter.com/DXVKjowhkQ