Selma Blair llora en su primera aparición tras revelar que sufre esclerosis múltiple

La actriz Selma Blair, quien reveló el año pasado que sufría de esclerosis múltiple, hizo su primera aparición en una alfombra,esto durante la fiesta previa a los Premios Oscar que ofreció Vanity Fair.

Caminando con un vestido lleno de color y transparencias comenzó su recorrido por la alfombra para posar ante los camarógrafos quienes no dejaban de decirle lo bella que se veía.

“Toma tu tiempo”, se escuchó a los fotógrafos decir mientras la actriz caminaba con cierta dificultad por el pasillo apoyada en su bastón negro.

En ese momento la sonrisa se borró y la actriz comenzó a llorar.

“Lo siento”, dijo a la persona que la acompañaba mientras le secaba las lágrimas, al ver lo que ocurría todos comenzaron a aplaudir.

Una vez que pudo controlar sus emociones continuó su camino y posó para los fotógrafos faltantes.

Selma publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que informaba a sus seguidores sobre su enfermedad.

The moment we will all be talking about tomorrow is the courageous #SelmaBlair, making her first appearance since announcing her MS diagnosis, at the VF Oscar party. She needs a cane to help walk, but she came to prove that no matter how tough this disease, she is a fighter. 🙌 pic.twitter.com/bCTo0hA59d

— Jessica Radloff (@JRadloff) 25 de febrero de 2019