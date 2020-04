Señoras no abran sus "Tik Tok", dice López Gabito; Alan Estrada le responde

Alan Estrada, actor y uno de los blogueros de viajes más influyentes de México, respondió de manera enérgica a un tuit de una queja de Arturo López Gabito, productor musical identificado más por ser juez de La Academia.

López Gabito había "invitado" a las señoras que no habrieran sus cuentas de Tik, tok según por que no se veían bien y ridiculizaban su persona.

Señoras, se les pide atentamente que ya no hagan Tik Toks, no se ven bien, no se ayudan y ridiculizan a su persona. Paren ya por favor!