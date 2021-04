Será parte de “House of Gucci”

Salma Hayek interpretaría a Pina Auriemma

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Después de presumir a su mascota, Kering, un búho cariblanco del Sur, Salma Hayek fue vista en las locaciones donde se graba la película “House of Gucci”, que es protagonizada por Lady Gaga. Hay versiones de que la actriz mexicana interpretará a la clarividente encarcelada Pina Auriemma, una amiga muy cercana de la “viuda negra” Patrizia Reggiani, cuya vida es retratada en la cinta.

Salma, de 54 años, trabajará al lado de la cantante de 35 años, que tiene el papel principal de la cinta junto a Adam Driver, quien interpreta a Maurizio Gucci. Patrizia fue condenada a 25 años de prisión por mandar a matar a su exmarido.

De esta manera Salma se integra al elenco de “House of Gucci”, dirigida por Ridley Scott y en la que también comparte créditos con Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto y Jack Huston.

El filme narra la muerte del empresario Maurizio Gucci (Driver), el último de la familia que estuvo al frente de la firma y que fue asesinado por órdenes de su esposa Patrizia, el personaje de Lady Gaga.

Salma interpretaría a Pina Auriemma, psíquica y mejor amiga de Patrizia, quien en 1998 fue sentenciada a prisión por organizar el asesinato de su esposo.

La productora y esposa de Ridley Scott, Giannina Scott, confirmó la información al portal “Deadline”.

El año pasado se anunció que los estudios MGM realizaría la película sobre los Gucci, pero la producción aún no tenía título.

Ridley Scott dirige la cinta de crimen biográfico con un guión de Roberto Bentivegna, quien adaptó los hechos que se narran en el libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed”, escrito por Sara Gay Forden y publicado en 2000.