Sergio Andrade reveló que fue amante de Pati Chapoy (Vídeo)

MÉXICO.— Leer el nombre de uno de los hombres más polémicos de México, Sergio Andrade; al lado de una reconocida periodista como lo es Pati Chapoy puede ser muy extraño.

Sin embargo, el libro ‘Amarga seducción’, de la periodista Claudia de Icaza revela el supuesto romance que tuvieron ambas personas del medio.

En el libro de la periodista, de editorial Océano, Claudia aclara que Andrade fue quien le platicó algunos de los momentos que pasó con Pati Chapoy.

De forma más concreta la periodista indica que en su libro relató textual lo que Andrade le escribió en un mail.

Entre las líneas escritas por Claudia se puede leer la ocasión en la que Andrade, confirmó su relación con Pati Chapoy.

A él no le pareció gracioso que ella (Pati) se hiciera a la chistosa al negar en unas declaraciones su relación con Sergio.

“Vi unas declaraciones donde negaba su relación conmigo haciéndose la chistosa pues sabe que para ese viaje ella sí tiene coartada, pues no pasó nada y ya lo nuestro había terminado años atrás. Y yo, a pesar de sus renovadas embestidas no daba pie a nada, ni tenía el más mínimo interés por ella”.

En el relato contado por Andrade supuestamente en confesión con Claudia asegura que todos se daban cuenta de que ella estaba apasionada por él.

Tanto que lo buscaba, le llamaba, festejaba con él; se veían en cualquier punto de la ciudad y se iba a la casa de Sergio en Cuernavaca.

“Todos los que me rodeaban en aquella época (1983-1984) se daban cuenta de lo apasionada que andaba por mí, cómo me buscaba, me seguía, me llamaba, me festejaba e iba conmigo a muchas partes. Nos veíamos en cualquier punto de la ciudad y se iba a mi casa que está en Burgos, Cuernavaca, y regresábamos ya tarde”.