Sergio Goyri ofrece disculpa a Yalitza Aparicio (VÍDEO)

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Sergio Goyri compartió un video en su cuenta de Instagram en el que ofrece una disculpa a Yalitza Aparicio, tras llamarla “pin… india” en una grabación que circula en redes sociales.

El actor dijo que su comentario no fue con dolo, ofreció una disculpa pública y en especial a la protagonista de la película “Roma.”

“Asumiendo la responsabilidad de un comentario desacertado, completamente. Le pido una disculpa a Yalitza que se merece eso y mucho más. Yo estaba comentando otro tipo de cosas y, al calor de la discusión salió eso, pero yo no tengo derecho a ofender a nadie, pido una disculpa directamente a ella, una disculpa muy grande a toda la gente que se sintió ofendida con mi comentario, fue sin ningún dolo, se los puedo jurar. Me parece loable todo lo que se ha hecho con esta película, me siento orgulloso de ellos. Me siento muy avergonzado“, expresó.

El video en el que Goyri expresa su desacuerdo con la nominación de Aparicio como mejor actriz en los Oscar, el material fue compartido por Lupita Arreola, pareja del actor, durante una cena con otros actores.