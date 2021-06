Sergio Mayer dio a conocer que sí existen elementos contra al actor.

CIUDAD DE MÉXICO.— Sergio Mayer aseguró que él mismo acompañó a Ginny Hoffman y su hija Alexa a levantar la denuncia por abuso sexual en contra del actor Héctor Parra a finales del 2020 cuando Alexa, hija de ambos, lo señaló de haberla tocado indebidamente cuando era pequeña.

Fue en agosto del año pasado cuando la joven habló para una revista, confesando que antes de cumplir 12 años y de que sus padres se divorciaran, su papá tenía comportamientos extraños con ella.

"No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxers conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar cuando me salía para que él fuera a secarme, cosas que no son normales", señaló Alexa.