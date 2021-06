Sergio Mayer considera que la serie de Luis Miguel "es misógina"

En "Luis Miguel, la serie", la esposa del político representa uno de los personajes que más revuelo ha causado, ya que sería el gran amor del cantante.

MÉXICO.— La segunda temporada de "Luis Miguel, la serie" no tuvo el éxito que representó la primera entrega, pero eso no evitó que la polémica se hiciera presente, pues son muchos los que han criticado que en estos nuevos capítulos, Luis Miguel expuso la intimidad de varias mujeres sin su consentimiento, empezando por su hija.

A estas críticas se une Sergio Mayer, quien es esposo de Issabela Camil, el gran amor de Luis Miguel, según lo contado en la bioserie.

Hasta el momento, el también actor no se había pronunciado en contra de que la imagen de su esposa se vea reflejada en varios capítulos de la serie de Netflix, pero ahora, Mayer aseguró que varios conocidos se han acercado a él para quejarse sobre la manera en la que plasmaron la imagen de algunas mujeres, entre ellas la madre de sus hijas.

Sergio señaló que no ha visto la serie, pero de acuerdo con los comentarios de gente cercana, sabe que es una serie sumamente misógina y que le resta valor a la mujer.

“No sería objetivo si hago un comentario con respecto la serie, no la he visto. He tenido comentarios de gente que han sido violentadas por esa serie. Podrían tomarla como si fuera subjetiva. Mucha gente me ha comentado que ha sido una serie misógina que ha agredido mucho a la mujer. Sería irresponsable que yo hiciera esta opinión”, expresó el diputado en entrevista con varios medios de comunicación.