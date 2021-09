Sergio Mayer cuenta con el respaldo de Senadoras

CIUDAD DE MÉXICO Sergio Mayer declaró que: "no tiene sustento ni va a proceder" la denuncia que presentó Héctor Parra en su contra por el delito de tráfico de influencias.

El histrión, quien tiene más de dos meses y medio detenido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México luego de que fue acusado por su hija menor Alexa Parra de abuso sexual, considera que el exdiputado utilizó sus influencias para alterar su proceso y provocar su aprehensión cuando acompañó a Alexa y su mamá Ginny Hoffman a revisar el caso en la Fiscalía.

Mayer calificó esto como un intento de deslegitimación al apoyo de víctimas que él brinda desde la Comisión de protección a niñas, niños y adolescentes.

"No he cometido ningún delito, mi única responsabilidad es apoyar, escuchar y acompañar a las víctimas de violencia infantil y si por eso tengo que confrontar la ley lo voy a seguir haciendo y no me importa que me denuncien una y otra vez", afirmó Mayer.