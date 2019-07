Sergio Mayer: diputado de día, cavernícola de noche

El actual diputado Sergio Mayer vuelve a la actuación con la puesta en escena “Defendiendo al cavernícola”, la cual realizó por primera vez hace siete años.

La obra se realizará en el teatro López Tarso a partir del 8 de agosto y aborda los problemas de pareja, vistos desde la perspectiva del hombre. Se trata de una comedia en la que podremos ver la eterna discusión entre hombres y mujeres desde la prehistoria hasta la actualidad.

Al hablar sobre su regreso a la actuación, Sergio Mayer se sinceró al revelar que lleva dos años sin hacer ejercicio, por lo que espera sus seguidores se fijen más en su actuación y no en su cuerpo.

“Hoy salgo de mi casa 6 0 6:30 de la mañana para llevar a mis hijas a la escuela y de ahí me voy a las juntas de trabajo o a la Cámara de Diputados y a veces regreso 11 o 12 de la noche, es muy difícil y físicamente complicado. Espero que no se fijen en el cuerpo, sino que se fijen más en la interpretación y la actuación”, explicó.

Su regreso al teatro se debe en parte a que el director Jaime Matarredona se ha podido acoplar a los horarios de Sergio Mayer, ensayando en sus tiempos libres luego de su “tarea como servidor público”.

Le apasiona la política

“Tengo 53 años y me siento bien, sin embargo, no me siento como hace siete años, pero estoy muy contento y satisfecho de lo que estoy haciendo, me apasiona el tema legislativo, no tienen una idea de lo que disfruto del trabajo, del saber que puedes ayudar a otras personas, que eso lo que me importa hoy en día, quizá mi prioridad antes era verme bien, porque también vivía de eso, actualmente mi prioridad es la gente, la cultura, es mi familia”, abundó.

Acerca de cómo logrará compaginar la actuación como su labor como diputado explicó que en septiembre inicia el periodo ordinario en la Cámara de Diputados y que además “no existe ningún impedimento legal” que le prohíba ejercer su profesión de actor.

Sergio Mayer acumula 37 años de carrera y aseguró que no le importa ser polémico pues siempre lo ha sido. “Desde Garibaldi, que si cantaba, que si me quito la ropa, siempre ha habido polémica”, agregó.

Explicó que aunque ha tenido otras invitaciones para actuar desde que se convirtió en servidor público, ningún proyecto se ajustaba a su “agenda política” e incluso tuvo que rechazar obras como “El Test”, donde perdió la oportunidad de trabajar por primera vez junto a su esposa Issabela Camil.