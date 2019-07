Sergio Sepúlveda ofrece historias de asesinos seriales

Casos “difíciles de creer”

La naturaleza humana no es nada aburrida. Ha sorprendido con sus audacias, descubrimientos y hechos históricos desde que existieron el primer hombre y mujer sobre la Tierra.

Pero también sorprende a diario por su mente maquiavélica y “sangre fría” al acabar no con una sino hasta decenas de víctimas.

La vida de los asesinos seriales ha llamado la atención desde que los primeros casos se clasificaron de esa manera y ha sido inmortalizada incluso en novelas y películas, como en los casos de Jack “El Destripador” y “El Asesino del Zodíaco”.

Sergio Sepúlveda, figura conocida de la televisión por su programa “Difícil de creer”, presenta con Grupo Planeta su más reciente libro, “Monstruos de la vida real. Los 15 asesinos seriales más difíciles de creer”, tema que desde hace años le apasiona y le ha llevado muchas horas de investigación.

En entrevista con el Diario, el autor explica que en la obra presenta quince casos que destacan por su sadismo y sangre fría, una tarea que no le fue nada fácil, considerando que existen muchos casos más en todo el mundo y a lo largo de la historia de la humanidad.

“Fue algo complicado elegir solo 15, pues hay mucho material que se quedó fuera y que he recopilado a lo largo de los años. Cuando surgió el proyecto del libro con Planeta se pensó primero en 100, luego 50 y de ahí aterrizamos en 15”, recuerda.

“Existe mucha gente mala en el mundo que sorprende por sus actos, sin contar a los imitadores de esos asesinos seriales. Esta lista de quince va desde los clásicos hasta otros medianamente conocidos, pero no incluí mujeres, porque ahí hay material para un segundo libro”, adelanta de forma entusiasta.

A Jack “El Destripador” y “El Asesino del Zodíaco” se suman en este libro Albert Fish, Ed Gein, Dennis Raider y Goyo Cárdenas, asesinos que dan muestra que una de las facultades del ser humano es actuar de acuerdo con su libre albedrío, lo que a algunos los lleva a desarrollar su maldad a su máxima expresión.

Así lo explica Sergio Sepúlveda al describir a los asesinos seriales de los que habla en su libro y agrega que otra de las características que predominan en esos perfiles es el entorno en el que crecieron esas personas.

Explica que el abandono y la violencia familiar y escolar envolvió a los asesinos y los empujó a ser lo que fueron, sin darles la posibilidad de salir debido a sus débiles mentes.

Sergio confiesa que, de todos los asesinos que incluye en su primer libro, no tiene uno en primer lugar, pues lo mismo le atrae Jack “El Destripador”, al que considera “la más célebre majestad del infierno”, hasta Goyo Cárdenas, salido de la surreal historia de México.

“No los elegí por su número de víctimas sino por lo que les caracterizó para aniquilar y deshacerse de sus víctimas, como el que alimentaba a los cerdos con la carne de las personas que asesinaba y a esos animales a su vez los mataba para que la gente comiera la carne, afectando a terceros con sus acciones”, detalla el escritor y conductor de televisión.

A pesar de que solo ha tenido una presentación pública del libro, en la capital del país, Sergio está contento con los comentarios recibidos en sus redes sociales y a través de la editorial, lo que le lleva a hacer planes de preparar no una segunda sino hasta una tercera entrega. “Ser una figura pública, como conductor de televisión, te da la ventaja de que el libro sea más identificado, pero igual es una responsabilidad pues estás en la mira y analizarán tu trabajo de manera detallada”, comenta de manera directa.

“Una cosa es realizar una investigación para un formato de televisión, como ‘Difícil de creer’, y otra decidir escribir un libro, elegir el material que será incluido y trabajar en el diseño que facilite su lectura, a pesar de que el contenido son hechos sangrientos y sádicos”, explica durante la charla.

“Cuando realizo un programa de televisión, incluso con este tema, te apoyas en el material audiovisual para captar la atención del televidente, en cambio en un libro debes satisfacer la curiosidad, interés e imaginación de los lectores”, detalla Sergio, quien este mes estrenará una nueva temporada de “Difícil de creer”, que durante cinco años ha sido transmitido con repeticiones de sus capítulos.

De igual manera invitó a las personas a leer para que México crezca.

Finalmente repitió una declaración que siempre que puede comparte, porque dice que lo describe de manera exacta: “Así como entre los perros hay razas, entre los escritores no tengo pedigrí. Me considero un contador de historias que se pasó seis meses preparando este libro que me tiene muy contento”.— Renata Marrufo M.