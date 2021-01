Seth Rogen presentará en mayo su libro "Yearbook"

NUEVA YORK (AP).- El actor, comediante y cineasta Seth Rogen tiene motivos para sentirse muy alegre.

Rogen firmó un acuerdo con Crown — el mismo sello de Penguin Random House que publicó a los Obama — para su primer libro, “Yearbook”, que se publicará el próximo 11 de mayo.

Rogen también narrará el audiolibro, que estará disponible el mismo día.

En un comunicado emitido hoy miércoles 27 de enero por la editorial, supuestamente escrito por la madre de Rogen, Sandy, ésta dice que este proyecto editorial “no es realmente una autobiografía” sino “un montón de historias graciosas”.

