Shailene Woodley confirma su compromiso con jugador de la NFL

Para la actriz la contingencia sanitaria no sólo le trajo un nuevo novio, también una próxima boda.

EE.UU.— Shailene Woodley dio a conocer que está comprometida con la estrella de futbol americano Aaron Rodgers, a quien conoció en medio de la pandemia.

La nominada al Globo de Oro dio la noticia durante una entrevista con Jimmy Fallon.

"Sí, estamos comprometidos [...] Pero para nosotros, no es una noticia nueva [...] Todo el mundo en este momento se está volviendo loco y pensamos, sí, hemos estado comprometidos por un tiempo", expresó la actriz de "Divergente".

En la misma plática la actriz llamó la atención al decir que sabe lo famoso que es su prometido, pues es el mariscal de campo de los Green Bay Packers, pero hasta el momento nunca lo ha visto jugar.

"Nos conocimos durante este momento loco [...] Así que todavía no he ido a un partido de fútbol. Realmente no crecí con los deportes, especialmente los estadounidenses; así que él nunca estuvo realmente en mi radar", detalló Shailene.