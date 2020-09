Shakira causa asombró por lucir tan bien a sus 43 años

Con un bikini colorido y con su cabello y rostro al natural, la colombiana causó revuelo

ISLAS MALDIVAS.— A sus 43 años, Shakira sorprendió a sus seguidores de redes sociales al lucir su figura envidiable en un colorido bikini.

La cantante publicó unas imágenes en Instagram donde se le ve en la playa usando un bikini color malva con barbas de tela, que asegura ella misma creó.

This is a new bathing suit I designed and my friend Bego made for me. I always need to create my own for the summer! pic.twitter.com/1R6J8H2Flg