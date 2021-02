Shakira sorprende con colorido cambio de look (Vídeo)

Shakira sorprendió a sus seguidores al colocar una fotografía y un vídeo con un nuevo cambio de look.

Sin embargo, la cantante confesó que no resultó como esperaba.

Posteriormente, Shak compartió un video donde aparece arreglando su pelo para explicar el motivo por el que no quedó del todo contenta con su cambio de imagen.

Pese a esta situación, sus fanáticos no dudaron en alabar su imagen y recordar que este aspecto les recuerda a la Shakira de los inicios de su carrera.

🔥🍒 #GIRLLIKEME has reached a new peak of #38 on the Spotify's Global Chart. Let's keep the track on repeat all weekend long! https://t.co/sNMWarZIdX pic.twitter.com/Izr8aGNuIp