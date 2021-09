Shakira y su hijo Milan enfrentan a jabalíes en parque catalán (vídeo)

Shakira y su hijo Milan fueron atacados por dos jabalíes en el parque de Collserola, en Barcelona, España.

La cantante colombiana compartió en su cuenta de Instagram un vídeo donde contó parte del insólito episodio y mostró las consecuencias del incidente.

A decir verdad, los catalanes y los residentes de la ciudad están habituados al avistaje de jabalíes en sus principales calles y parques.

Pero en junio pasado, el Ayuntamiento de la ciudad puso trampas en sitios específicos ante los reiterados ataques y otros conflictos de estos mamíferos con turistas y habitantes.

“Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo”, se la oye decir a Shakira, yade vuelta en su casa.