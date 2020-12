Shakire seduce con su baile en el vídeo "Girl Like Me" (Vídeo)

La nueva colaboración entre Shakira y Black Eyed Peas conquistó a los fans de los artistas pues el vídeo ya alcanzó más de 490 mil reproducciones y acumula más de 80 mil me gusta.

Sin embargo, gran parte de la popularidad podría deberse al espectacular look de la intérprete de "Loba".

Con un outfit deportivo, digno representante de los años 80, la también bailarina se mostró como una skater y como ya lo esperábamos, lució más guapa y sensual que nunca, haciendo de esta canción un increíble boom para terminar el 2020 pues muchos ya quedaron encantados con la letra.

New video, "Girl Like Me" with the Black Eyed Peas!

I had so much fun with this one -- hope you guys love watching as much as we did shooting!https://t.co/4ntSpzCm7L@BEP #GirlLikeMe pic.twitter.com/pr6zGChTUZ